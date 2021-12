Leichtathletik : Silvesterlauf: Rekordmann Petros kommt nach Trier

Trier Top-Zusage für den Trierer Silvesterlauf: Deutschlands bester Marathonläufer Amanal Petros (Foto: Norbert Wilhelmi) will sich im Lauf der Asse wie schon 2019 ein Duell mit Belgiens Olympiafinalist Isaac Kimeli liefern, der den Wattenscheider damals dank seines fulminanten Spurtvermögens kurz vor dem Ziel auf dem Hauptmarkt distanzierte.

Nur einen Tag nach Petros‘ Marathon-Triumph in Valencia traf seine Zusage beim Verein Silvesterlauf Trier ein. Im Jubiläumsrennen „30 Jahre Silvesterlauf“ war Petros zum Publikumsliebling avanciert.

Amanal, so der volle Vorname des in Eritrea geborenen Läufers, der 2011 im Alter von 16 Jahren nach Deutschland geflüchtet war, hat am vergangenen Sonntag seinen eigenen Marathon-Rekord um 51 Sekunden auf 2:06,26 Stunden heruntergeschraubt.