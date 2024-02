Kontroverse Debatte Skat – ein Sport oder kein Sport?

Für den Deutschen Skatverband (DSKV) steht außer Frage, dass seine Mitglieder einen Sport betreiben. Weil einige Kriterien, für die ein Sport steht, erfüllt werden: Regeln und Organisationen, Wettbewerbe, Training. „Der Deutsche Skatverband e.V. bietet seinen Mitgliedern neben der Pflege des Brauchtums auch umfangreiche Möglichkeiten für denksportliche Wettbewerbe an. Bundesweit finden Einzelmeisterschaften in den Kategorien Damen, Junioren, Herren, Senioren und erstmals 2024 auch für ,Junge Leute‘ statt. Weiterhin finden Mannschaftsmeisterschaften statt. Sportlich hohe Ansprüche erfüllen die Ligawettbewerbe für Damen und Herren. Ähnlich wie in anderen Sportarten wird in der 1. Bundesliga, 2. Bundesliga und Regionalliga bundesweit gespielt. In den Landesverbänden werden weitere Ligawettbewerbe durchgeführt“, zählt DSKV-Präsident Hans-Jürgen Homilius auf.