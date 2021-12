Wintersport : „Meisterklasse“: Skilangläufer aus der Eifel startet im Weltcup

Am Start mit den Topstars der Szene: Der aus Manderscheid stammende Skilangläufer Jan Stölben nimmt an diesem Wochenende am Weltcup in Dresden teil. Foto: privat Foto: privat

Manderscheid/Dresden Jan Stölben hat sich für den Sprint-Wettbewerb in Dresden qualifiziert. Dort bekommt er es mit der absoluten Weltspitze zu tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Der Saisonauftakt beim Continentalcup in Goms in der Schweiz ging für Skilangläufer Jan Stölben in die Hose. Doch als es am vergangenen Wochenende um die Qualifikation für den Weltcup in Dresden ging, zeigte der aus Manderscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) stammende 20-Jährige, was in ihm steckt. Im österreichischen Seefeld gewann Stölben mit einer überzeugenden Vorstellung den Sprint. Der Lohn: Bundestrainer Peter Schlickenrieder nominierte ihn für das Weltcup-Rennen in Dresden an diesem Wochenende (Einzel am 11. Dezember, Teamsprint am 12. Dezember).

Eine wirkliche Wahl hatte Schlickenrieder dabei nicht. Nachdem Stölben als schwerem und kraftbetont agierendem Läufer beim Continentalcup noch 60 Zentimeter Neuschnee Probleme bereitet hatten, dominierte der ehemalige Schüler des Dauner Geschwister-Scholl-Gymnasiums und Mitglied des SLV Ernstberg in Seefeld vom Prolog bis zum Finale – auf einer festen Strecke und bei guten Bedingungen.

Hintergrund Skilanglauf-Weltcup in Dresden Den Skilanglauf-Weltcup im Sprint an der Elbe vor der Silhouette der Dresdner Altstadt gibt es seit der Saison 2017/18, am kommenden Wochenende aber womöglich zum vorerst letzten Mal. Im Terminkalender 2022/23 des internationalen Verbands ist Dresden nicht mehr als Weltcup-Station aufgeführt. Wie bereits 2020 geht die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer über die Bühne. Unter Umwelt-Gesichtspunkten steht der Weltcup in Dresden in der Kritik. Mehrere Tausend Kubikmeter Kunstschnee müssen für die Skilanglaufstrecke (in einem Hangar am Dresdner Flughafen) hergestellt werden. Das geschehe zu 100 Prozent mit grünem Strom, versichern die Organisatoren. ⇥(teu)

Schon im Prolog, auf den der Deutsche Ski-Verband (DSV) bei der Weltcup-Nominierung Wert legte, setzte er ein Ausrufezeichen. „Ich bin losgelaufen wie ein Irrer, was ich recht schnell bereut habe“, berichtet Stölben. Seine Beine wurden extrem schwer. Dennoch: „Im Ziel hatte ich einen recht großen Vorsprung von 3,5 Sekunden auf den Zweiten.“ Beim Kampf gegen die Uhr hatte sich Stölben aber so sehr verausgabt, dass er sich übergeben musste: „Zum Glück konnte ich mich schnell wieder aufrappeln.“

Seine taktisch geprägten Viertel- und Halbfinal-Rennen gewann Stölben souverän. Körperlich sei das nicht so anstrengend gewesen wie der Prolog. Mental wurde es im Finale extrem. „Am letzten Berg kam es zu Stehversuchen“, berichtet Stölben. Niemand wollte den Konkurrenten Windschatten bieten und nach vorne. So trat Stölben von der Spitze weg an und ließ sich, wie Schlickenrieder im Kommentar des Livestreams ausdrückte „die Butter nicht mehr vom Brot nehmen“. „Das war Meisterklasse“, lobte der Bundestrainer.

Beim Weltcup in Dresden wartet mit Ausnahme des dreifachen Olympiasiegers Johannes Høsflot Klæbo aus Norwegen praktisch die gesamte Weltelite auf Stölben. Dabei sein wird beispielsweise der Russe Sergey Ustiugov, der beim Weltcup in Davos am vergangenen Wochenende Zweiter hinter Klæbo wurde. Für Stölben heißt es erst einmal, sich im Prolog (Samstag, ab 9.45 Uhr, ZDF live ab 11.25 Uhr) so gut wie möglich zu verkaufen.

Nur die 30 Schnellsten des Einzelzeitlaufs ziehen in die fünf Viertelfinalrennen ein. Deshalb legte der DSV bei der Weltcup-Qualifikation in Seefeld so viel Wert auf den Prolog. „Ich wäre froh mit einem Platz um die 40“, sagt Stölben. Vor einem Jahr habe es in Dresden nur ein Deutscher in die Viertelfinals geschafft. Ob er am Sonntag (ab 10 Uhr, ZDF live ab 12.20 Uhr) auch im Teamsprint eingesetzt wird, bekommt Stölben erst kurzfristig mitgeteilt.