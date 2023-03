Skilanglauf : Stölben beim Massenstart im Sturzpech

Premanon Manderscheider Skilangläufer hofft zum Saisonabschluss auf einen weiteren Weltcup-Einsatz.

(teu) Sturzpech für Jan Stölben am vorletzten Continentalcup-Wochenende im französischen Premanon. Der 21 Jahre alte Skilangläufer vom SLV Ernstberg stürzte am vergangenen Sonntag im Massenstartrennen über zehn Kilometer nach der ersten von drei Runden. „Danach musste ich erst einmal wieder das Feld einholen. Das hat sich hinten raus gerächt“, erzählt der Manderscheider, der als einziger rheinland-pfälzischer Skilangläufer dem deutschen Perspektivkader angehört. Nachdem Stölben vor dem Sturz an Position 14 liegend in der Spitzengruppe und vor dem späteren Sieger Florian Notz (SZ Römerstein) lag, musste er sich am Ende mit dem 27. Platz begnügen.