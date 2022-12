Skilanglauf : Stölben im Pech: Aus im Viertelfinale

St Caterina Valfurva Der Skilangläufer vom SLV Ernstberg verpasst beim Kontinentalcup in Italien das Finale der besten sechs Sprinter und belegte im Zehn-Kilometer-Rennen den 25. Platz.

Im Zehn-Kilometer-Distanzrennen am zweiten COC-Wettkampftag musste Stölben wegen seiner schlechten FIS-Punktzahl in den Distanzwettbewerben bereits als 22. von 82 Startern in die Klassikloipe. Nicht nur dass die Konkurrenz dadurch Stölbens Zwischenzeiten als Maßstab hatten, bei Schneefall sorgten die ersten Starter auch dafür, dass die Strecke für die nachfolgenden Starter schneller wurde. Trotzdem verbesserte sich Stölben gegenüber dem COC-Auftakt vor einem Jahr (36.) auf den 25. Platz. Am kommenden Wochenende macht der Kontinentalcup Pause. Weiter geht es am vierten Adventswochenende in St. Ulrich am Pillersee in Österreich.