Benefizspiel in der Südeifel Die Promi-Kicker können kommen: So bereitet sich der SV Ferschweiler auf das große Spiel vor

Ferchweiler · Am 22. Juni tritt die Lotto-Elf in der Südeifel gegen eine Auswahl des SV Ferschweiler an. Die Besucher können Weltmeister, Europameister und Bundesliga-Stars live erleben.

15.06.2023, 15:42 Uhr

Foto: FuPa/Verein

Kommende Woche ist es soweit. Ein großes Spiel steht in dem beschaulichen Dörfchen unweit der luxemburgischen Grenze an. Dann gastiert die Prominentenmannschaft von Lotto Rheinland-Pfalz für ein Benefizspiel in Ferschweiler. Mit dabei sind ein früherer Weltmeister, ein Ex-Europameister und viele weitere ehemalige Bundesligastars. Eigentlich eine große Sache — aber von Nervosität ist bei dem Kreisligisten nichts zu spüren. „Wir sind da ganz entspannt“, sagt Trainer Norbert Röthig. „Wir hatten im vergangenen Jahr bereits das Spiel gegen die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach. Wir kennen das also.“