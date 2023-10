Kegeln Ein packendes Derby mit glücklichem Sieger

Irgendwann muss man „im Flow“ sein. Das gilt im Kegeln auf höchstem Niveau genauso wie in anderen Sportarten. Je 15 Kugeln linke Gasse, rechte Gasse. In die Vollen, dann abräumen. Immer wieder die gleiche Bewegung. Die gleichen Muskeln, die beansprucht werden. Runter. Rauf. Rücken bücken. Aufrichten. Nächste Kugel aufnehmen. Anlaufen. Den Wurfarm führen und der Kugel Drive und Richtung mitgeben. Das ist es, worauf es ankommt.

Je länger die Partie andauert, umso hitziger wird in Heiligkreuz die Atmosphäre. Spieler und Fans interagieren nicht, aber die Unterstützung wird lauter und besonders gelungene Würfe werden lautstark bejubelt. Der Vorraum füllt sich, die nächsten Akteure machen sich dort fertig. Simulierenden die bald geforderten Abläufe. Der Kellner flitzt zwischen seinen Gästen hindurch. Heute gilt es. Heute ist Derby, da ist Zahltag. Da muss die Kasse klingeln, der Rubel wie die Kugeln rollen.

Lange sah es am Samstagnachmittag so aus, als würde der Gast aus der Südeifel die volle Ernte mit nach Hause nehmen. Riol, das seine eigentlichen Heimbahnen gegen die Anlage in Trier tauschen musste, tat sich auf den dortigen Bahnen sichtlich schwer. „Wir haben zwar unser primäres Ziel erreicht, aber man muss auch sagen, dass es ein glücklicher Sieg für uns war“. resümierte Marjan Leis. „Gilzem hatte ja eigentlich die ganze Zeit geführt, lag noch vor dem Schlussdoppel mit 97 Holz vorn. Dann hat es unser starkes Schlussdoppel doch noch herausgerissen.“

Von der Atmosphäre war der Rioler Top-Spieler sehr angetan. „Dass da so viele Leute kommen würden, war ja zu erwarten. Und die Unterstützung für beide Mannschaften war wirklich top. So was pusht einen natürlich, aber man darf sich davon auch nicht aus der Ruhe bringen lassen.“ Auf Gilzemer Seite war man natürlich enttäuscht, dass man den Sieg noch aus der Hand gegeben hatte. Ein packendes Derby, das echte Werbung für den Kegelsport auf höchstem Niveau war, hatten sich beide Teams jedoch geliefert.