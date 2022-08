Tennis : Tom Gentzsch krönt sich zum Tennis-König von Trier

Trier Der Deutsche sichert sich im Finale der Luxoil Open gegen Jiri Barnat beide Sätze im Tiebreak und sammelt wichtige Weltranglistenpunkte.

Die Luxoil Open Trier waren für Veranstalter, Besucher und Tom Gentzsch ein voller Erfolg. Das 18-jährige deutsche Tennistalent (als Nummer 1254 der Welt nach Trier angereist) krönte sich am Sonntag im Einzel-Finale gegen den 21-jährigen Tschechen Jiri Barnat (Nummer 946) nach hartem Kampf in zwei knappen Sätzen zum Tennis-König von Trier.

Dabei behielt der für den TC Bredeney in der 1. Bundesliga spielende Rechtshänder die Nerven und gewann beide Tie-Breaks (7:6, 7:6). Mit der Finalteilnahme in Trier als Teil der German Masters Series/ITF World-Tennis-Tour erreichten beide Spieler den größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere. Gentzsch jubelte über 2160 Dollar Preisgeld, während sich der Zweitplatzierte mit 1272 Dollar begnügen musste. Viel wichtiger waren die Weltranglistenpunkte, die den Champion (15 Punkte) und Zweitplatzierten (8 Punkte) im ATP-Ranking nach vorne bringen. „Mir fällt ein großer Stein vom Herzen, da es mein bisher größter Titel ist. Ich freue mich riesig und habe immer gekämpft. Der Wille war am Ende größer als meine zu Ende gehenden Kräfte“, strahlte Tom Gentzsch, der am Finaltag mit Muskelkater aufgewacht war. Grund war die Drei-Satz-Partie am Samstag gegen den an Nummer drei gesetzten Franzosen Quentin Folliot (6:4, 4:6 und 6:4).