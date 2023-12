Reportage Kickbox-Gala im Wittlicher Eventum: Mehr als ein Kampf mit Händen und Füßen (Fotostrecke)

„Der jüngste Teilnehmer in unserer Akademie ist gerade einmal drei Jahre alt, der älteste über 70. Es ist ein Ganzkörpersport, der sehr viele Muskelgruppen fordert und dementsprechend ein gutes Ganzkörpertraining bedeutet. In der Vorbereitungsphase auf große Titelkämpfe ist dann allerdings schon ein intensiveres Training erforderlich. Drei bis viermal pro Woche heißt es dann zweimal am Tag in den Trainings-Ring“.

Deutschland ist eine starke Kickbox-Nation: Die deutschen Kickboxer und Kickboxerinnen sind international sehr gut aufgestellt. Sie gehören mit zu den führenden Sportlern weltweit, „wobei in den unteren Gewichtsklassen eher die Asiaten das Feld anführen“, sagt Klaus Nonnemacher, der seit 2012 Präsident der WKU (World Kickboxing Union) ist. „In den höheren Gewichtsklassen sind dann eher die Mitteleuropäer und auch viele Nordamerikaner ganz vorne angesiedelt“.

Eine Sportlerin, die das Geschehen nur aus den Zuschauerreihen verfolgen kann, ist die 20-Jährige Bircan Pinar von der Kampfsportakademie Kirchheim. Verletzungsbedingt musste sie ihren Kampf im Wittlicher Eventum kurzfristig absagen. Dennoch steht sie mitfiebernd am Ring. Ihr größter Erfolg war der Gewinn der Deutschen Meisterschaft im K1 bis 65 Kilo im Oktober 2023 gegen Mareicke Mutterer. Seither betreibt sie den Sport deutlich intensiver. Das Training bestimmt ihren Alltag, wenn bei ihr an bis zu sieben Tagen in der Woche zwei Einheiten pro Tag auf dem Programm stehen. „Das ist zwar oft ziemlich anstrengend, aber man sieht sehr schnell die Ergebnisse im Ring.“ Im nächsten Jahr steht für die erst einmal die Titelverteidigung an, bevor es dann womöglich noch einen Schritt höher in Richtung EM-Titel geht.

Die Zuschauerreihen im Wittlicher Eventum waren von Beginn an gut gefüllt. Rund 400 Fans ließen sich das Kampfsport-Spektakel, bei dem unterschiedliche Disziplinen von Leicht- bis Vollkontakt geboten wurden, nicht entgehen. Zum Höhepunkt des Abends warfen Zuschauer wie Sportler gleichermaßen nochmal die Adrenalinpumpe an. Es ging um den Deutschen Meistertitel im Kickboxen zwischen dem Trierer Markus Nicolay von der Kampfsport-Akademie Trier-Föhren und Jang Mongo Juk, dessen Kampfstil neben Matchhärte auch geprägt ist von allerlei kleineren „Spielereien“, um den Gegner zu irritieren. Eine Match-Strategie, wie sie bei thailändischen Kickboxern sehr beliebt ist. Doch Markus Nicolay ließ sich nicht aus der Konzentration bringen und holte am Ende verdient den Titel nach Trier.

Viele Kämpfe wurden vorzeitig beendet, indem der Sportler von seinem Trainer oder dem Schiedsrichter aus Sicherheitsgründen aus dem Ring genommen wurde, einfach, um mögliche Verletzungen auszuschließen. Doch am Ende lagen sich alle Kämpfer in den Armen und respektierten die sportlichen Leistungen untereinander, denn Fairplay wird im Kickboxen bei Sportlern und Fans gleichermaßen großgeschrieben.