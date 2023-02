Fußball : 70-Minuten-Test: So lief die Partie zwischen Eintracht Trier und der FSG Ehrang/Pfalzel

70-Minuten-Test: So lief die Partie zwischen Eintracht Trier und der FSG Ehrang/Pfalzel

Trier Bevor es für beide Teams am Wochenende (wieder) ernst wird, haben sie in einem Vorbereitungsspiel nochmal manche Dinge ausprobiert.

Aus dem letzten, über zweimal 35 Minuten ausgetragenen Testspiel gegen den Rheinlandligisten FSG Ehrang/Pfalzel lassen sich bei Eintracht Trier keine großen Rückschlüsse ziehen. Der SVE gewann auf dem Kunstrasen des Moselstadiongeländes durch ein Tor von Sven König, der nach einem Zuspiel von Jan Brandscheid ein Solo erfolgreich abschloss (43.), mit 1:0. Der Regionalligist agierte mit einer ,B-Elf‘. Coach Josef Cinar war es wichtig, Akteuren, die zuletzt noch nicht so viel Matchpraxis sammeln konnten, Spielzeit zu geben. Die Startelf bildeten Torwart Armin Olayo sowie die Feldspieler Jason Thayaparan, Henk van Schaik, Vincent Schwab, Fränz Sinner, Ufu Osawe, Noah Herber, Julius Kalweit, König, Brandscheid und Vincent Boesen. Im Laufe des Spiels wechselte Cinar die A-Jugendlichen Maxim Burghardt, Till Weber und Vladyslav Zaporozhets ein. Nachdem Brandscheid wegen einer Kopfblessur ausgewechselt werden musste, spielte Trier in den letzten 13 Minuten in Unterzahl.