Trier Neuer Trainer — neue Ideen — neuer Erfolg?

Nach der Trennung von Bilal Boussi im Herbst und unter dem anschließend interimsweise tätigen Daniel Kläs steht mit Marco Neumann seit der Winterpause ein neuer Trainer an der Seitenlinie beim VfL Trier. Neumann ist ein Trainer mit Stallgeruch. Immerhin coachte der engagierte und voller Ideen sprießende Übungsleiter eineinhalb Jahre die zweite Mannschaft und stand einst auch als Spieler in der ersten Mannschaft auf dem Platz. Der Coach wollte – Sebastian Oberbillig assistiert dem 35-Jährigen – nicht alles über den Haufen werfen, sondern vertraut der zuvor praktizierten defensiven Grundordnung. „Das System hat sich jedoch verändert, wir sind zu einem 4-3-3-System übergegangen und bevorzugen eine offensive Ausrichtung. Meine Grundidee ist mutig zu verteidigen, früh zu pressen und bei Ballverlust direkt ins Gegenpressing überzugehen.“ Neumann ist ein Trainertyp, der das Offensivspiel bevorzugt und dem ein 4:3 lieber ist als ein 1:0. Gegen den SV Föhren (1:1) zeigte sich der VfL spielerisch auf Augenhöhe – das späte 1:1 habe sich die Mannschaft durch ein kluges Gegenpressing und dem Glauben an den einen Punkt verdient, wie Neumann durchblicken lässt.