Kickboxen in Wittlich Mehr als ein Kampf mit Händen und Füßen

Kickboxen ist weltweit in unterschiedlichen Fachverbänden organisiert. Die World Kickboxing and Karate Union (WKU) mit Sitz in Karlsruhe zählt zu den vier größten und verzeichnet selbst auf Landesebene große Starterfelder. Weitere Fachverbände sind die World Kickboxing Federation (WKF) mit Sitz in Wien sowie die International Sport Karate Association (ISKA) mit Sitz in Florida. Der mit 126 nationalen Verbänden größte Fachverband ist die World Association of Kickboxing Organizations (WAKO).