Fußball-Oberliga : Souveräner Pflichtsieg: Eintracht Trier gewinnt 5:0 in Emmelshausen

Emmelshausen Der Fußball-Oberligist von der Mosel lässt beim Tabellenletzten nichts anbrennen - und untermauert die eigene Spitzenposition in der Nordgruppe.

Es war ein von Beginn an souveräner Auftritt der Eintracht. Die Moselaner hatten vom Anpfiff weg eine hohe Ballbesitzquote. Fehlten anfangs noch die klaren Aktionen in der gefährlichen Zone vor dem Tor des TSV, änderte sich das mit zunehmender Spieldauer.

Emmelshausen versuchte nach Ballgewinnen schnell umzuschalten, doch Trier war in der Rückwärtsbewegung aufmerksam und ließ so in der eigenen Defensive so gut wie nichts zu.