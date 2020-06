Special Olympics : Jetzt bewerben für den Karl-Heinz-Thommes-Preis

Bitburg Special Olympics Rheinland-Pfalz schreibt erneut den Karl-Heinz-Thommes-Preis aus. Mit ihm werden Personen, Vereine und Institutionen ausgezeichnet, die sich wie der Namensgeber und Ehrenpräsident des Verbands in besonderer Weise um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung verdient gemacht haben.

In Rheinland-Pfalz schafft der Verband mit seinem Angebot in 15 Sportarten für mehr als 5000 Kinder und Erwachsene die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Bis 2017 stand Thommes an der Spitze des Verbandes. Dann folgte ihm, mit ähnlichem Einsatz und Erfolg, der Mainzer Mediziner Burkhard Schappert.