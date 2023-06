Special-Olympics-Weltspiele 2023 Athen, Los Angeles, Berlin: Tennisspielerin aus Manderscheid startet zum dritten Mal beim Großevent

Manderscheid/Berlin · In der Bundeshauptstadt strebt Susanne Steffen erneut nach einer Medaille. Was die 46-Jährige bereits alles erlebt hat – und worauf sie sich beim größten Sportereignis in Deutschland seit den Olympischen Sommerspielen 1972 am meisten freut.

15.06.2023, 07:46 Uhr

Tennisspielerin Susanne Steffen hat bei Special-Olympics-Weltspielen schon drei Golfmedaillen gewonnen. Foto: TV/Mirko Blahak

Ihren Gemütszustand mit einem Wort zu umschreiben, wird der Sache nicht gerecht. Susanne Steffen verspürt eine große Vorfreude, gleichzeitig ist sie angespannt und ein bisschen nervös. Die 46-jährige Tennisspielerin aus Manderscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.