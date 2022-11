Interview Ernährungswissenschaftler Uwe Schröder : Die Banane – ein optimaler Sport-Snack?

Trier Zweiter Teil unseres Reports zur Ernährung im Sport: Der Experte klärt über Kreatin-Präparate, Magnesiumtabletten und Sportler-Drinks auf. Und er sagt, warum der Griff zum Obst mit der gelben Schale Vor- und Nachteile hat. Außerdem: Tipps für Vegetarier und Veganer.

Kreatin gibt es als Kapseln und Pulver zu kaufen. Es gilt als ein Mittel zur Steigerung der Maximalkraft sowie der Muskelschnellkraft. Kann man das so pauschal sagen?

Schröder: Kreatin ist ein körpereigener Stoff, der aus drei verschiedenen Aminosäuren gebildet wird. Es ist das am besten untersuchte Nahrungsergänzungsmittel. Kreatin kann die Muskelkraft und -leistung verbessern, aber nur in Kombination mit regelmäßigem Training! Es führt dazu, dass effektiver, nachhaltiger und länger trainiert werden kann – und es durch diese vermehrten Trainingsreize zu einer größeren Adaptation, sprich zu mehr Muskelkraft kommt.

Schröder: Kreatin ist eine Substanz, die jeder Mensch in jeder Zelle als universellen Energielieferanten vorliegen hat. Der Körper produziert die für normale Aktivitäten notwendigen Kreatinmengen selbst. Bei sehr hoher Aktivität und auch bei nachlassender eigener Produktion mit zunehmendem Alter werden aber keine optimalen körpereigenen Kreatinmengen mehr erreicht. Ein bis zwei Gramm werden vom Körper selbst produziert, der Rest ist über die Nahrung aufzunehmen. Kreatin ist in Fleisch und Fisch enthalten (circa 0,5 Gramm Kreatin pro 100 Gramm). Veganer nehmen faktisch kein Kreatin mit der Nahrung auf und müssen das benötigte Kreatin im Körper selbst vollständig produzieren.

In den Sportarten, bei denen regelmäßig hochintensive Belastungen abgerufen werden müssen – wie im Fitnessbereich, im Spielsport, beim alpinen Skisport oder beim Rudern – ist Kreatin eine sichere, einfache und mit wenig Nebenwirkungen behaftete Nahrungsergänzung.

Sehr populär im Sport sind Magnesiumtabletten, um Muskelkrämpfe zu vermeiden oder zu lindern. Ist dieser Zusammenhang belegt? Und auf was sollte ich bei der Einnahme von Magnesium-Produkten achten?

Viele direkt beim Sport auftretenden Krämpfe haben aber andere Ursachen. Man schätzt, dass maximal ein Drittel aller direkt beim Sport auftretenden Krämpfe Magnesiummangel-Krämpfe sind. Ein Wasserdefizit, eine ,Hyponatriämie‘ – also eine Unterversorgung mit Kochsalz durch große Schweißmengen – und eine zu geringe Kohlenhydrataufnahme oder sehr hohe Außentemperaturen können leicht zu Muskelkrämpfen führen und stellen weit häufiger die Ursache für sportbedingte Muskelkrämpfe dar.

Was empfehlen Sie?

Schröder: Das Deutsche Institut für Sporternährung empfiehlt, Schweißverluste regelmäßig mit einem Mineralwasser, das sowohl Kalzium als auch Magnesium in relevanten Mengen enthält (Magnesium mindestens 100 mg pro Liter), wieder auszugleichen. Das Magnesium in einem Mineralwasser ist gut bioverfügbar und gerade für Freizeit- und Breitensportler ideal, da es auf diesem Weg kalorienfrei zur Verfügung steht.

Groß ist auch das Angebot von Fitness- und Sportler-Drinks. Was sollten sie sinnvollerweise enthalten?

Generell gilt: Sport-Drinks, die viele Süßstoffe enthalten, nicht regelmäßig in zu großen Mengen trinken, da sie die Darmmikrobiota negativ beeinflussen können.

Wie kann ich mir am einfachsten selbst einen Drink mischen?

Der Kohlenhydratanteil kann je nach zu erwartender konsumierter Trinkmenge beim Sport, die meistens abhängig ist von den Umgebungsfaktoren wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur, variiert werden. Auch zur schnellstmöglichen Regeneration nach intensiven Aktivitäten sind kohlenhydrathaltige Getränke sehr gut geeignet. In der Regeneration kann auch das alkoholfreie Bier durch seinen Kaliumanteil und den Gehalt an Vitamin B12 und Folsäure herausragende Dienste leisten.

Als optimaler Sport-Snack gilt die Banane. Was macht das ,krumme Ding‘ so wertvoll?

Schröder: Vollreife Bananen enthalten viele schnell verfügbare Kohlenhydrate sowie Magnesium und Kalium. In dieser Form ist sie nach einem ausdauernden Training ideal als schneller Energielieferant, um die Kohlenhydrat-Speicher wieder aufzufüllen – aber auch sinnvoll vor einem kurzen, intensiven Training. Aber es ist auch Vorsicht geboten: Bananen mit grünen Stellen enthalten resistente Stärke, die das Risiko von Magen-Darm-Problemen beim Sport vergrößert. Und der hohe Anteil von Einfachzuckern (Glucose, Fructose) und Fruchtsäuren einer Banane, die bereits braune Stellen aufweist, kann zu einer Wasserbindung im Darm und damit zu Darmproblemen beim Sport führen.

Viele wertvolle Inhaltsstoffe können Sportler über das Essen von Fisch und Fleisch abdecken. Deshalb: Gibt’s in puncto Nahrungsergänzungsmittel andere Voraussetzungen für Vegetarier und Veganer?

Schröder: Vegetarier und vor allem Veganer haben eher einen Mangel an Vitamin D, B12, Eisen und Zink. Wie beschrieben kann Kreatin sinnvoll sein, da dies nicht in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten ist. Ansonsten gilt das gleiche: Wer einen Mangel hat, kann/sollte substituieren.

Veganer müssen in jedem Fall Vi­tamin B 12 substituieren, das gilt aber unabhängig von der sportlichen Aktivität. Da über den Schweiß und bei hoher Intensität auch über den Urin vermehrt Zink ausgeschieden wird, dieses aber leicht verfügbar in höherer Dosierung überwiegend in tierischen Lebensmitteln enthalten ist, ist eine Zink-Unterversorgung bei regelmäßig sporttreibenden Veganern oft anzutreffen.