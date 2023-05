Frauenfußball Spiel gedreht! TuS Issel feiert Einzug ins Rheinlandpokalfinale

Im Finale (wohl am 17. oder 18. Mai) wartet nun entweder der 1. FFC Montabaur oder der TV Kruft auf die Isselerinnen. Zuvor jedoch geht es für die Mannschaft wieder nach Mayen: Schon am Sonntag (14 Uhr) trifft der TuS Issel in der Regionalliga erneut auf den SC Bad Neuenahr.