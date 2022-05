Fußball-Oberliga : Oberliga-Kracher Trier gegen Worms: Darum gibt‘s eine neue Anstoßzeit

Dudenhofen Es wird immer spannender: Die Situation an der Tabellenspitze der Fußball-Oberliga-Aufstiegsrunde spitzt sich weiter zu. Das alles entscheidende Spiel zwischen dem Zweiten Eintracht Trier und dem Ersten Wormatia Worms am 21. Mai im Moselstadion ist nun verlegt worden – die Gründe:

Nach dem 1:0-Auswärtserfolg von Eintracht Trier am Mittwochabend beim FV Dudenhofen liegt das Team von Trainer Josef Cinar nun – bei einem Spiel weniger – vier Zähler hinter Tabellenführer Wormatia Worms. Am 21. Mai kommt es dann im Trierer Moselstadion zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsfavoriten – allerdings um 18 statt um 14 Uhr. Grund für die Verlegung seien die „Einsatzlagen der Polizei in Rheinland-Pfalz und damit verbundenen Kräftedispositionen“ – insbesondere das Relegationsspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden am Abend vorher, heißt es.