Spielfeld, Ball, Klassifizierungen, Regeln : So funktioniert Rollstuhl-Rugby

So funktioniert Rollstuhl-Rugby

Beim Rollstuhl-Rugby kommt ein präparierter Volleyball zum Einsatz. Die Rugby-Stühle sind ebenfalls an die Anforderungen des Sports angepasst. Foto: privat

Trier Spielfeld, Ball, Klassifizierungen, Regeln: Hier gibt’s alles Wissenswerte im Überblick.

Rollstuhl-Rugby ist seit 2000 eine paralympische Disziplin und wird auf einem Basketballfeld gespielt. Das Spielgerät ist ein Volleyball , dessen Außenhülle aufgeraut ist, damit er für die an den Gliedmaßen eingeschränkten Sportler besser zu greifen und zu verarbeiten ist. Um zusätzlich die Griffigkeit zu erhöhen, werden die Handschuhe, die jeder Spieler zum Schutz trägt, mit Kleber oder Harz versehen – sofern das die Hallenordnung erlaubt.

Kurz nach der Entstehung Ende der 1970er Jahre wurden im Rollstuhl-Rugby kaum Tore erzielt. Deshalb wurden Regeln eingeführt, die die Dynamik des Sports erhöhten. Hier die wichtigsten: Die angreifende Mannschaft muss den Ball binnen zwölf Sekunden aus der eigenen Hälfte in die des Gegners bringen. Wenn ein Team die Mittellinie überquert hat, darf es den Ball nicht mehr ins Rückfeld spielen. Ein Angriff muss nach spätestens 40 Sekunden abgeschlossen werden. In der 1,75 Meter tiefen Endzone vor dem Tor (der sogenannte Key) darf sich ein angreifender Spieler nur maximal zehn Sekunden aufhalten. Und nur drei Abwehrspieler dürfen in der eigenen Zone das Tor sichern. Der Ball darf auf dem Schoß transportiert werden, muss aber spätestens nach zehn Sekunden gedribbelt oder abgespielt werden.