Leichtathletik : Splitter zum Trierer Stadtlauf

Trier Deutsch-französische Freundschaft: Der Trierer Stadtlauf fördert die deutsch-französische Freundschaft. Die Laufveranstaltung war auch diesmal das Ziel der Ausdauersportler aus Föhrens Partnerstadt Monéteau.

Es war schon heißer: Auch wenn nicht bei allen Trierer Stadtläufen am Start, kann sich Heidi Schneider an noch heißere Rennen als bei der 36. Auflage erinnern. „Beim Halbmarathon sind wir schon mal richtig in die Mittagshitze reingekommen“, erzählt die ehemalige Senioren-Europameisterin vom FSV Ralingen, die in der Altersklasse W 60 in 50:04 Minuten über zehn Kilometer siegte. (teu)