Splitter zur Darts-Night in Wittlich : Großer Auftritt, große Fangemeinde, große Pläne

Wittlich Großer Auftritt: Schon seit Tagen hatte Luca Rehm aus Konz der Darts-Night in Wittlich entgegengefiebert.

Er durfte in einem Einlagespiel zusammen mit Topstar Adrian Lewis (auf dem Foto Zweiter von rechts) ein Doppel bilden. Die Nervosität konnte der 14-Jährige (im Bild beim Wurf) anfangs nicht abstreifen: „Es war supercool. Aber ich war sehr, sehr aufgeregt. Das hat man an den ersten Würfen gemerkt. Die ersten Darts gingen gar nicht von der Hand“, berichtete Rehm, der sich mit Lewis der Paarung Rob Cross/Damien Noster (rechts, 13 Jahre, aus Schwemlingen im Saarland) geschlagen geben musste. Halb so wild. Rehm: „Ich freue mich, diesen schönen Abend miterlebt zu haben. Ich hoffe, beim nächsten Mal vielleicht nochmal dabei sein zu können.“

Große Pläne: Das Team von Darts-Night-Organisator Franco Benedetto wird jetzt erst mal zwei Monate durchschnaufen, um sich dann ab April wieder an neue Planungen zu machen. Ende des Jahres soll es in Wittlich die nächste Darts-Großveranstaltung geben.

Bis dahin können Fans in der Region andernorts ihren Idolen frönen. Vom 26. bis 28. Juni richtet die Professional Darts Corporation (PDC) in der Arena Trier das European Darts Matchplay aus. Am 11. September geben sich Stars der Szene bei „Darts am Ring“ in der ring°arena des Nürburgrings ein Stelldichein. Angekündigt hat sich laut Veranstalter unter anderem Altmeister Phil Taylor (16-facher Weltmeister).