Hier live ab 20:15 Uhr : Sport-Talkformat „Volltreffer“ heute live aus Trier

Special Trier Der Offene Kanal (OK54) und der Trierische Volksfreund starten das neue Sport-Talkformat „Volltreffer“. Dabei geht es um die großen Sport-Mannschaften Triers, aber auch die kleinen Geschichten des regionalen Sports. Hier können Sie die erste Ausgabe live ansehen.

Wie geht’s eigentlich Marco van den Berg seit seiner Rückkehr an die Mosel? Wie kam der Trainer des Basketball-Zweitligisten Römerstrom Gladiators auf die Idee mit dem Team-Motto „Invictus“? Und wie ist das Leben an der Seite einer bekannten Politikerin? Die Antworten auf diese und viele anderen Fragen gibt es heute Abend im neuen Sport-Talkformat „Volltreffer“, einer Kooperation zwischen dem Offenen Kanal (OK54) und dem Trierischen Volksfreund.

Die Premiere geht am Dienstag, 20.15 Uhr, vor Publikum in der Arena-Gastronomie „Front of House“ über die Bühne. Moderiert wird die Sendung, die live im OK54 übertragen wird, von Björn Pazen. Talkgäste sind neben van den Berg die Rollstuhlbasketballerin Valeska Finger (Doneck Dolphins).