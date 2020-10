Premiere : Sport-Talkformat „Volltreffer“ live aus Trier (Video)

Special Trier Der Offene Kanal (OK54) und der Trierische Volksfreund haben das neue Sport-Talkformat „Volltreffer“ gestartet. Dabei ging es um die großen Sport-Mannschaften Triers, aber auch die kleinen Geschichten des regionalen Sports.

Wie geht’s eigentlich Marco van den Berg seit seiner Rückkehr an die Mosel? Wie kam der Trainer des Basketball-Zweitligisten Römerstrom Gladiators auf die Idee mit dem Team-Motto „Invictus“? Und wie ist das Leben an der Seite einer bekannten Politikerin? Die Antworten auf diese und viele anderen Fragen gab es am Dienstagabend im neuen Sport-Talkformat „Volltreffer“, einer Kooperation zwischen dem Offenen Kanal (OK54) und dem Trierischen Volksfreund.