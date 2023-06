Sport-Tipps zum Wochenende Großes Angebot für Motorsportfreunde und ein Marathon in der Eifel

„Darf's auch ein bisschen mehr sein?“ Die Frage von der Wursttheke haben etliche Läufer bei der Anmeldung zum Eifelmarathon mit ja beantwortet. Dafür gibt es am Sonntag (11. Juni, ab 9 Uhr) für die Ultraläufer knapp zehn Kilometer mehr an Laufstrecke als auf der klassischen Distanz. Der Eifelmarathon ist die einzige Veranstaltung im ehemaligen Regierungsbezirk Trier, der die 42,195-Kilometer-Strecke, und darüber hinaus noch viel mehr anbietet. Die Ultras bekommen mehr Kilometer, Trailläufer jede Menge schmale Pfade. Zwar weniger Kilometer, aber auch die schönsten Stellen der vollen Distanz mit Start am Schloss Hamm und der Umrundung des Bitburger Stausees bietet der Halbmarathon. Für Einsteiger bietet der Eifelmarathon außerdem einen Zehn-Kilometer-Lauf und einen Kinderlauf an. Außer die Halbmarathonläufer (Bustransfer zum Schloss Hamm um 9.30 Uhr) starten alle Wettbewerbe in Waxweiler. Am Bürgerhaus sind am Samstag (10.Juni, 17 bis 19 Uhr) und Sonntag (11.Juni, 7 bis 9 Uhr) noch Anmeldungen möglich. Infos und Strecken finden Sie unter www.eifelmarathon.com.