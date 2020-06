Breitensport : Sportbund Rheinland fordert Öffnung von Hallen und Plätzen in den Sommerferien

Sportbund Rheinland fordert Öffnung von Hallen und Plätzen in den Sommerferien

Koblenz Der Sportbund Rheinland appelliert an alle Kommunen, Sporthallen und Sportplätzen in deren Trägerschaft für den Sportbetrieb umgehend zu öffnen und nicht wieder mit Beginn der Sommerferien zu schließen.

Der Sport habe seinen Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus geleistet, Hygienekonzepte erarbeitet und Regeln für die Aufnahme des Trainingsbetriebs erstellt. Nun seien die Kommunen am Zug, die Vorgaben der Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auch in die Tat umzusetzen und den Sportlern Trainingsmöglichkeiten zu bieten. Entsprechende Hinweise von Vereinen an den Sportbund zeigten, dass dies vielerorts noch nicht geschehen sei.