Sportkegeln : Für Riol und den SKV Trier geht’s um den Aufstieg!

In einer Play-Off-Runde spielen der KSV Riol (hinten) und der SKV Trier (vorne) mit dem KSC Landsweiler und dem TuS Kirchberg um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Foto: Peter Neumeyer

Riol/Trier/Daun/Gilzem Der KSV geht als Zweitliga-Spitzenreiter in die Aufstiegsrunde zur ersten Bundesliga. Auch das Team aus der Römerstadt hat das Oberhaus im Blick.

2. Bundesliga Süd

KSC Hüttersdorf 2 - KSV Riol 0:3 (32:46, 5197:5325)

Bei einem schwachen Gegner haben die Rioler das letzte Spiel der regulären Spielserie deutlich gewonnen. In Hüttersdorf hatten die Moselaner nur im Mittelblock kurzzeitig Probleme, aber auch die Gastgeber schwächelten. Der zurzeit in Topform spielende Luxemburger Steve Blasen sorgte im Schlussblock für die erste Rioler Führung, die dann noch weiter ausgebaut werden konnte.

„Mit unseren Ergebnissen hätten wir allerdings kein anderes Spiel in Hüttersdorf gewonnen, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, meinte Kapitän Marjan Leis, der in Hüttersdorf 955 Holz spielte, elf Wertungspunkte erzielte und damit hinter Dominik Werner (Daun-Weiersbach) zweitbester Ligaspieler ist.

Der KSV Riol behauptet mit diesem Sieg die Tabellenspitze und geht mit der besten Ausgangsposition in die am 25. Februar beginnende Play-Off-Runde zur ersten Liga.

KSV Riol: Leis (955), Valentin (871), Haan (849), Schneider (855), Bohn (864), Blasen (931)

SKV Trier - ESV Saarbrücken 3:0 (57:21, 5401:4744)

Der SKV wurde in der letzten Normalrundenpartie gegen schwache Gäste seiner Favoritenrolle voll gerecht. Die Saarländer hatten noch theoretische Chancen, die Play-Off-Runde zu erreichen, waren aber von Beginn an gegen eine stark aufspielende Trierer Mannschaft chancenlos. Trotz der optimalen Ausbeute von 57 Einzelwertungspunkten aus dieser Begegnung konnte sich der SKV in der Tabelle nicht mehr verbessern. Da sich die besser Platzierten Riol und Landsweiler keine Ausrutscher leisteten, bleibt der SKV auf Platz drei und geht mit der Vorgabe von zwei Punkten in die Aufstiegsrunde.

Gegner sind dort TuS Kirchberg, KSC Landsweiler und der KSV Riol.

SKV Trier: Reinert (883), Steines (949), Wolter (890), Poth (913), Göbel (886), Klink (880)

TuS Kirchberg - KSC Daun-Weiersbach 3:0 (55:23, 5204:4786)

Wie befürchtet, waren die Eifeler im Hunsrück chancenlos. Der TuS Kirchberg zeigte keine Schwäche und nutzte seine Chance, noch am letzten Spieltag die Play-Off-Runde zu erreichen.

Wie schon oft in dieser Saison konnte sich auf fremden Bahnen auf Weiersbacher Seite nur der Ligabeste Domink Werner in die oberen Ränge der Tageswertung spielen.Da St. Ingbert sein letztes Heimspiel gewinnen konnte, rutscht der KSC Daun-Weiersbach wieder ans Tabellenende und geht jetzt mit der schlechtesten Ausgangsposition in die Abstiegsrunde. Gegner sind dort der KSV Stromberg, KF Oberthal 2 und der KSC St. Ingbert.

KSC Daun-Weiersbach: Düx (807), D. Werner (852), Thönnes (768), P. Werner (769), G. Herres (790), Simon (800)

1. Bundesliga Herren

SK Eifelland Gilzem - TG Herford 3:0 (54:24, 5345:3995)

Die Kegler des SK Eifelland Gilzem feiern nach einem souveränen Heimsieg gegen die TG Herford am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Sie entgehen der Abstiegsrunde und behaupten sich auf einem guten fünften Platz.

Die Gäste aus Herford konnten nicht mit ihrem vollen Aufgebot antreten. Beim SK Gilzem zeigte Patrick Bartz mit 913 Holz einmal mehr, wie gut er die Heim-Bahnen im Griff hat. Mit einem Heimschnitt von 916 Holz unterstreicht er eine hervorragende Saison. Ein ebenso konstantes Ergebnis lieferte Christian Junk (909 Holz), der sich am Ende der Saison aufgrund sehr guter Auswärts-Leistungen unter die Top-Kegler der Liga reiht. Gegen Herford schaffte Chris Fuchs zudem mit 958 Holz eine persönliche Bestleistung.