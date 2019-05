Sportkegeln : Jugendliche pushen sich zu Höchstleistungen

Trier Die in Trier ausgetragenen Landesmeisterschaften dienten auch als Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft an gleicher Stätte.

Die Altersspanne der Nachwuchskegler, die in der Kegelsporthalle in Trier-Heiligkreuz auf acht Bahnen ihre Landesmeister ermittelt haben, lag zwischen fünf und 18 Jahren. Die Wettkämpfe dienten auch als Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften, die im Juni ebenfalls in Trier-Heiligkreuz ausgetragen werden.