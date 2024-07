Ein Kaseler will hoch hinaus Im Sauseschritt zur Jugend-WM nach China

In dieser Woche befindet sich Scholtes mit dem Nationalkader in einem Trainingslager – zunächst in Innsbruck und dann in Augsburg. Die Jugend-WM im chinesischen Guiyang wird vom 22. bis 31. August ausgetragen – mehr als 8000 Kilometer von Kasel entfernt. Klingt nach einem Abenteuer, bei dem auch außersportliche Dinge zu regeln sind. „Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Was kann und sollte man vor Ort essen? Da muss man als Sportler ja schon ein bisschen aufpassen. Und wie organisiere ich vor Ort am besten einen privaten Internet-Zugang?“, sagt Scholtes, der in der Boulderhalle ,Blocschokolade‘ in Trier und am neuen Kletterturm auf dem Gelände der Uni Kaiserslautern trainiert. Unerlässlich dafür sind Fahrdienste von Mama Ines, für die Finn-Lucas sehr dankbar ist: „Ohne sie wäre all das nicht möglich.“