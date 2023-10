Sportklettern Trierer Senkrecht-Starter triumphiert in Leipzig (mit Video)

Er riss die Arme nach oben, schlug sich auf die Oberschenkel und hielt sich die Hände ungläubig vors Gesicht. Der Sportkletterer Finn-Lucas Scholtes aus Kasel (Kreis Trier-Saarburg) hat beim Finale des diesjährigen Deutschen Jugendcups in Leipzig den B-Jugend-Wettbewerb in der Disziplin ,Speed‘ gewonnen. Sein erster Sieg in dieser höchsten nationalen Wettkampfserie für den Nachwuchs. Und wie! Im Finale hechtete der 15-Jährige am Seil gesichert in 6,821 Sekunden die 15 Meter hohe Wand nach oben, um als Erster den Buzzer zu drücken. Kein Starter war den gesamten Tag über in den Qualifikationsläufen sowie im Achtel-, Viertel- und Halbfinale schneller. Der deutsche Rekord in seiner Altersklasse liegt bei 6,4 Sekunden – also gar nicht so weit entfernt.