Sportkreistag : Sporthallen sind keine Wohnzimmer!

Morbach Günter Wagner ist beim Bernkastel-Wittlicher Sportkreistag für weitere vier Jahre als Vorsitzender bestätigt worden. Während der ersten beiden Jahre der Corona-Pandemie verlor der organisierte Sport im Kreis 2000 Vereinsmitglieder.

(teu) Zunächst einmal war Günter Wagner einfach zufrieden. „Ich finde es toll, dass trotz der Hitze so viele Vereinsvertreter gekommen sind. Das ist nicht mehr selbstverständlich“, sagte der Bernkastel-Wittlicher Sportkreis-Vorsitzende beim Blick auf die nicht schlecht, aber auch nicht überragend gut gefüllten Reihen beim Sportkreistag in der Morbacher Balduinhalle. 27 der 214 Sportvereine des Kreises waren vertreten. Sie repräsentierten knapp ein Fünftel der Stimmrechte.

Und damit wählten sie Wagner einstimmig für weitere vier Jahre zum Vorsitzenden. „Ich werde mich wieder bemühen, ein Vermittler zu sein zwischen unserem Sportkreis, dem Sportbund und unseren Politikern“, versprach der 66-Jährige aus Mülheim an der Mosel sichtlich ergriffen von der Zustimmung. Ihm zur Seite stehen wird nicht mehr Walter Kirsten. „Ich bin seit 50 Jahren in viele Position sportlich aktiv. Ich werde in zwei Jahren auch meine Tätigkeit als Fußballkreisvorsitzender aufgeben“, erklärte Wagners langjähriger Vize. Unterstützen soll Wagner nun Jörg Endries vom SV Mosella Niederemmel. Sportkreis-Jugendwart ist weiterhin Kai Lukas aus Thalfang.

Eine „sportliche Einstellung“ forderte Monika Sauer angesichts der vielen Herausforderungen. „Sehr, sehr schwierige Zeiten liegen hinter uns und ich weiß nicht, was die Zukunft uns bringt“, sagte die Präsidentin des Sportbunds Rheinland mit Blick auf Corona, der noch lange nicht komplett aufgearbeiteten Flutkatastrophe des vergangenen Jahres, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise. „Bei uns in Koblenz sieht es so aus, dass wir die Hallen nur noch minimal heizen und ob wir die Hallenbäder noch mal aufmachen, wissen wir auch noch nicht“, erzählte Sauer von ihrem eigenen Erfahrungen an der Basis. „Sporthallen sind doch keine Wohnzimmer“, sagte Wagner. Auch unterhalb von 18 Grad Raumtemperatur können man im Winter Hallensport betreiben.