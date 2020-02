Skilanglauf : Sportler aus der Eifel gewinnt deutschen Skilanglauf-Titel

Der aus Manderscheid stammende Skilangläufer Jan Stölben gewann bei den Deutschen Meisterschaften im Teamsprint den Titel in der Altersklasse U 20. Foto: Alexander Stölben

Oberstdorf Jan Stölben aus Manderscheid siegte zusammen mit dem Bad Berleburger Birger Hartmann im Teamsprint der Altersklasse U 20.

In der sich zu Ende neigenden Wintersportsaison hat Jan Stölben aus Manderscheid noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 18-Jährige aus Manderscheid, der im nordrhein-westfälischen Winterberg das Sportinternat besucht, siegte zusammen mit seinem Trainingskameraden Birger Hartmann (VfL Bad Berleburg) beimden Deuitschen Meisterschaften in Oberstdorf im Teamsprint der Unter-20-Jährigen (U 20). Damit hat Stölben nach dem dritten Platz im Einzelsprint bereits seine zweite DM-Medaille in diesem Winter gewonnen.

Dabei hatte das Wochenende in Oberstdorf gar nicht so gut für das Duo begonnen. Im Prolog am Freitag belegte Stölben im Klassik-Sprint über 1,5 Kilometer in 3:40,64 Minuten nur den 13. Platz bei den U-20-Junioren. Mit Rückenproblemen kämpfend wurde er am Tag darauf im 15-Kilometer-Rennen (45:14,0 Minuten) am nur 19., obwohl er eine Woche zuvor über 13 Kilometer beim Sertig Classic in der Schweiz überlegen gewonnen hatte.

Am Fastnachtssonntag waren Stölben und Hartmann aber wieder fit. Zunächst galt es, sich im Vorlauf, in dem jeder des Duos zweimal 1,3 Kilometer in der freien Technik laufen musste, sich für das Finale der besten Zwölf zu qualifizieren. Die Schwierigkeit dabei: Die U-20-Junioren starteten zusammen mit der offenen Männerklasse!

Doch das Duo konnte sich als Fünftplatzierte ihres Qualifikationsrennens sicher einen Endlaufplatz sichern. Über dann jeweils dreimal 1,3 Kilometer zeigen Hartmann und Stölben, dass die Intervallbelastung genau das richtige für sie ist. Das Duo ließ nicht nur die gesamte U-20-Konkurrenz hinter sich, sondern auch nur fünf Herren-Teams den Vortritt.