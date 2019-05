Sportlerehrung : Ehrung mit sportlichem Karl Marx

Trier Die Stadt Trier und der Stadtsportverband ehrten erfolgreiche Sportler, langjährig engagierte Ehrenamtler und vergaben zum letzten Mal den Jugendförderpreis.

Karl Marx ist wohl Triers berühmtester Sohn. Ruder-Olympiasieger Richard Schmidt der erfolgreichste Sportler aus Deutschlands ältester Stadt. Während der Begründer des Kommunismus in sportlichem Outfit vor Mosel und Porta Nigra am vergangenen Freitagabend als Karikatur des Trierer Künstlers Roland Grundheber bei der Trierer Sportlerehrung vor Ort weilte, konnte der Athlet des RV Treviris Trier nur aus dem Trainingslager grüßen. Weltmeisterschaften und damit verbunden die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio stehen bei Schmidt ebenso wie bei Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause (Silvesterlauf Trier, im Trainingslager in Südafrika) im Fokus. „Wir haben viele Sportler, die auch sportlich unterwegs sind“, entschuldigte Björn Pazen bei seiner kurzweiligen Moderation die fehlenden Athleten.