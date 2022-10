Sportlerehrung : Was Kegler Gesa Krause voraus haben

Trier Nach drei Jahren Corona-Pause ehrten Stadt und Stadtsportverband Trier wieder verdiente Funktionäre und erfolgreiche Sportler. In der Arena war die ganze Vielfalt des Sports der Mosel-Metropole vertreten.

(teu) Was steckt hinter den Abkürzungen der Disziplinen bei den Schützen? Wo üben die Trierer Segelflieger ihren Sport aus? Und was haben die Trierer Sportkegler Gesa Krause voraus? Diese und viele andere Fragen wurden beim großen Treffen der Trierer Sportler im Rahmen der ersten Sportlerehrung seit drei Jahren beantwortet. Björn Pazen sorgte mit seiner launigen und schwungvollen Moderation in der Arena Trier dafür, dass der Ehrungsmarathon kurzweilig wie ein 100-Meter-Sprint blieb. Denn nach mehrmaligen corona-bedingten Aufschub wurde für die Jahre 2019 bis 2021 ausgezeichnet. Elf sogenannte Alt-, über 40 Spitzensportler und vier Vereine, die sich um die Jugendarbeit verdient gemacht haben, wurden auf die Bühne berufen. Triers Beigeordneter und Dezernent Andreas Ludwig, der die erkrankte Bürgermeisterin Elvira Garbes vertrat, und der Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Marco Marzi hatte im wahrsten Sinne alle Hände voll zu tun, jedem den speziell für die Sportlerehrung angefertigten Kunstdruck des Trierer Künstlers Roland Grundheber auszuhändigen.

Und was haben die Kegler der Hindernislauf-Olympiafünften Gesa Krause voraus? Eine Weltmeisterschaft in Trier! Diese fand im vergangenen Juli in Heiligkreuz statt. Aber wer weiß? Vielleicht arbeiten Krauses Clubkameraden vom Silvesterlauf-Verein bereits an einem solchen Projekt.