Sportschießen Hätten Sie’s gewusst? Die Region Trier hat einen neuen Bundesligisten

„Das ist definitiv einer der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte. Die Bundesliga ist im Sportschießen eine große Nummer, die es in dieser Form international gesehen auch nur in Deutschland gibt“, sagt Leuschen mit leuchtenden Augen, wenn’s um die aktuellen Erfolge der SuSC-Teams in der Disziplin ,Luftgewehr‘ geht. Die erste Mannschaft, vor wenigen Jahren noch in der viertklassigen Landesoberliga angesiedelt, hat den Durchmarsch geschafft und ist in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Hinzu kommt der Aufstieg der zweiten Mannschaft in die drittklassige Rheinlandliga.