Sportvereine in der Corona-Krise : Solidarität macht Mut, Spätfolgen bereiten Sorgen

Keine Wettbewerbe, kein Spielbetrieb, keine Kurse, kein Training: Wegen des erneuten (Teil-)Lockdowns muss in den Sportvereinen erneut eine Zwangspause eingelegt werden. Foto: TV/Mirko Blahak

Trier Für die Sportvereine geht ein kompliziertes Corona-Jahr zu Ende. Wie sind die Auswirkungen? Und was kommt noch auf die Clubs zu? Der TV hat sich bei den mitgliederstärksten Vereinen in der Region umgehört. Ein Stimmungsbild, das Ängste, Ärger, Appelle, Zuversicht und Dankbarkeit vermittelt.

Reaktionen auf die Verlängerung des Teil-Lockdowns: Die Sportvereine sind im Zwiespalt: Einerseits sind sie sich der Verpflichtung zum Schutz der Gesundheit ihrer Mitglieder und Mitarbeiter bewusst, andererseits schmerzt es, keine Sport-Angebote machen zu können – zumal sie von ihren Hygienekonzepten überzeugt sind.

Nicht nur Frank Wieber, Vorsitzender des TuS Daun, hätte sich aktuell Lockerungen erhofft, etwa für Jugendliche: „Die Kinder brauchen dringend sportliche Belastung, um den ,Druck aus dem Tank zu bekommen‘. Wir erhalten hierzu ständig Nachfragen der Eltern.“ Aus seiner Sicht müsse es aber auch für den Hallensport (etwa Handball, Tischtennis und Schwimmen) „zwingend“ Öffnungen geben: „Wir haben inzwischen Wartelisten von über 100 Kindern, die Schwimmen lernen möchten.“

In diesem Zusammenhang wird eine Ungleichbehandlung von Profi- und Breitensport kritisiert. „Wir hätten uns die Wiederaufnahme einer breitensportlichen Betätigung unter den spezifischen Hygienekonzepten gewünscht. Es ist uns im Verein aus der Breitensportszene kein Infektionsfall zur Kenntnis gelangt, schon gar nicht ein Infektionsherd. Wo es ums Geld geht, im Profisport, wird´s möglich gemacht. Das wird als ungerecht empfunden. Und dort sind Infektionen bei Protagonisten aufgetreten“, argumentiert Hans-Joachim Schalm, Vorsitzender der TG Konz.

Auch Werner Gorges, Vorsitzender des FSV Trier-Tarforst, bemängelt Ungereimtheiten: „Bei all den Problemen, die diese Pandemie mit sich bringt, dürfen wir nicht vergessen, welch wichtige gesundheitliche und gesellschaftliche Aspekte die Ausübung von Sport, gerade in der kalten Jahreszeit, mit sich bringt. Wir sprechen hier auch von Isolationsprävention und der Erhaltung einer Grundfitness unserer älteren Mitmenschen durch die Teilhabe am Vereinsleben.“

Auswirkungen des Corona-Jahrs 2020: Trotz der Lockerungen im Sommer fehlt den Vereinen in der Summe rund ein halbes Jahr, in denen sie keine oder nur sehr wenige Sportangebote machen konnten. Die Folge: Vereine verlieren (teilweise) Mitglieder und Einnahmen.

Dauns Clubchef Wieber sagt, dass die Zwangspausen sportliche und psychologische Aspekte haben: „Die sozialen Kontakte haben sich nachhaltig verringert. Leistungssportler haben keine Chance, sich zu steigern. Und im Mannschaftssport muss gemeinsam trainiert werden, um Erfolg zu haben.“

Gleichzeitig führt die Pandemie in den Vereinen zu vielen Lernprozessen. „Die Gesamtsituation erfordert große vereinsorganisatorische Aufwendungen: Anpassung an die jeweilige Verordnungslage, unstetige Mitgliederverwaltung, Organisation der Kurzarbeit, Ausbau der Digitalisierung, Schaffung von (virtuellen) Alternativangeboten – vieles darunter ist Neuland für uns“, sagt TG-Konz-Chef Schalm.

Ehrenamtliche am Limit: Corona stellt die Vereine vor große Herausforderungen bezüglich der Erstellung und Einhaltung von Hygienekonzepten sowie deren stetige Aktualisierung und Abstimmung. „All dies führt dazu, dass ehrenamtliche Funktionäre an ihre Grenzen geraten sind. Ich kann an dieser Stelle nur jedem Funktionär und Übungsleiter höchsten Respekt aussprechen für die Leistungen der letzten Monate. Dies gilt nicht nur für unseren Verein, sondern ist eine generelle Bekundung“, hält Marco Hausen, Vorsitzender des TuS Fortuna Saarburg, ein flammendes Plädoyer – und reiht sich damit ein in vergleichbare Feststellungen seinen Clubchef-Kollegen.

Hiltrud Schilz, Geschäftsführerin des Post-Sportvereins Trier, warnt davor, den Bogen zu überspannen: „Wenn ich unsere Übungsleiter betrachte, kann ich nur sagen: Respekt, wie die Krise bislang gemeistert worden ist. Wenig Beschwerden, dafür aber viel Verständnis und hohe Einsatzbereitschaft. Ob dies so bleibt, kann ich nicht beurteilen, dies wird sicher mit jedem Monat schwieriger.“

Mitglieder – es fehlt an Neuanmeldungen: Es ist ein Teufelskreis. Viele Sportvereine verlieren coronabedingt Mitglieder, gewinnen gleichzeitig aber nicht wie gewohnt neue Mitglieder hinzu. „Wer tritt schon in einen Verein ein, dessen Angebot gerade auf ,Null` heruntergefahren werden muss?“, stellt Günter Wagner, Vorsitzender des SFG Bernkastel-Kues, eine rhetorische Frage. Rund 2000 Mitglieder zählt der Verein, bisher sind nach Aussage von Wagner 308 Mitglieder ausgetreten: „Mit dem Mitgliederschwund liegen wir in etwa im Bundesdurchschnitt.“

Es ist für viele Vereine eine ungewohnte Situation. „Wir haben seit circa 20 Jahren wieder eine negative Entwicklung bei den Mitgliederzahlen, da wir viele Kündigungen haben“, bettet Harald Emmrich, Präsident des TuS Mosella Schweich, die aktuellen Zahlen in einen größeren Kontext ein. Vor allem im Kleinkinderbereich registriert der TuS einige Austritte. Hauptbetroffen sei die Abteilung Turnen in der Altersklasse von zwei bis acht Jahren.

Der PSV Wengerohr zählte laut Geschäftsführerin Claudia Pütz zum Jahresbeginn 1850 Mitglieder sowie rund 400 Reha- und Kursteilnehmer. „Beim ersten Lockdown im Frühjahr blieben uns viele Mitglieder und Nichtmitglieder treu. Aber jetzt zum Jahresende haben wir leider 250 Mitglieder weniger. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich sowie in Sportarten, die nicht mehr in der ursprünglichen Form stattfinden können (wie Kontaktsport). Aber auch viele Ältere und chronisch Erkrankte haben den Verein – aus verständlichen Gründen – aufgrund der Ansteckungsgefahr verlassen.“

Ähnlich das Bild beim PST Trier. Geschäftsführerin Schilz: „Wir haben bislang rund 200 Mitglieder verloren; die Kündigungen liegen damit etwas höher als sonst. Schwerer wiegt allerdings, dass kaum Neuanmeldungen vorliegen. In der Regel haben wir im Quartal rund 150 Neuanmeldungen, diese Zahl konnten wir nicht erreichen.“

Immerhin: Eine vielerorts hohe Identifikation von Mitgliedern mit ,ihrem’ Verein führt nicht zu Massenaustritten. „Der Verlust von Mitgliedern ist seit Anfang November merklich, jedoch nicht alarmierend. Gerade das Online-Angebot wird bei uns unglaublich intensiv genutzt und führt zu einer sehr guten Bindung der Mitglieder. Wir haben teilweise Kurse mit weit mehr als 100 Teilnehmern“, berichtet Saarburgs Vereinsvorsitzender Hausen.

Thomas Elgass, den geschäftsführenden Vorsitzenden des TV Bitburg, stimmen die aktuellen Zahlen derweil sogar optimistisch. Er sagt: „Wir hatten übers Jahr 2020 verteilt bislang mehr Neuanmeldungen als Abmeldungen. Die Abmeldungen hatten keinen Bezug zu Corona. Es war bisher, mitgliedertechnisch gesehen, ein normales Jahr.“

Um Mitglieder auch ohne Präsenz-Sport bei Laune zu halten, setzen die Vereine viele kreative Ideen um. Beispiel Ski-Club Prüm – ähnliche Aktionen und Wege beschreiten auch andere Vereine: „Wir werden ab dem 2. Dezember gruppenübergreifend Online-Gymnastik anbieten. In den Kinderbereichen engagieren sich die Übungsleiter über das Sportliche hinaus und pflegen die soziale Komponente. Zum Beispiel wird ein Adventsrätsel als Schatzsuche für die Kinder der Leichtathletikgruppe vorbereitet. Die Durchführung erfolgt dann coronakonform in familiärem Umfeld“, berichtet der Vorsitzende Joachim Bretz.

Folgen für den Kinder- und Jugendsport: Der TuS Daun verzeichnet aktuell rund 730 jugendliche Mitglieder. „Soziale Kontakte, Ausgleich, Abreagieren, Auspowern … das alles fehlt unseren Kindern und Jugendlichen. Und der ausbleibende Vergleich im Wettkampfsport mit Gegnern im Spielbetrieb hindert die Weiterentwicklung der Jugendlichen“, sagt Vereinschef Wieber.

Dank digitalen Trainings, digitaler Vernetzung oder der Nutzung von Apps zur Hinterlegung von Trainingseinheiten und –leistungen (etwa beim TuS Saarburg) können die Folgen teilweise gelindert werden.

Dennoch: TG-Konz-Chef Schalm sieht ein mögliches Problem im Individual-Leistungssport (beispielsweise Leichtathletik): „Mangels eines gelenkten regelmäßigen Trainingsablaufs schwindet das Leistungsniveau und damit auch die Motivation zum Wiedereinkehren und letztlich zum Weitermachen im Verein. Jugendliche sind geneigt, da spontan zu handeln. Anders bei einer Spielmannschaft, die findet leichter wieder zusammen.“

Sorgen bereitet TV-Bitburg-Chef Elgass der Schwimmunterricht: „Wegen der Schließung des Schwimmbades sowie den späteren Einschränkungen mussten die Kurse abgebrochen werden. Bis jetzt konnten nur zwei Kurse in Kleinstgruppen wieder aufgenommen werden. Dies ist besonders fatal, wenn man eine Studie der DLRG betrachtet, wonach die Schwimmfähigkeit der Kinder im Grundschulalter ungenügend ist.“

Werner Gorges vom FSV Tarforst warnt vor Auswirkungen, die sich erst später bemerkbar machen: „Der Kindersport ist extrem wichtig für unseren Verein, da er die Basis für die weiterführenden Abteilungen bildet.“

Grundsätzlich sagt Günter Wagner vom SFG: „Es muss verhindert werden, dass unsere jugendlichen Mitglieder das Verhalten aus dem Lockdown beibehalten und zur Gewohnheit werden lassen. So weisen auch die Sportwissenschaftler darauf hin, dass der Anteil der Jugendlichen in Deutschland, die sich schon vor dem Lockdown zu wenig bewegt haben, sehr hoch sei und drei Viertel der Mädchen und Jungen zwischen zwölf und 18 Jahren nicht auf die empfohlenen 90 Minuten Bewegungszeit pro Tag in moderater bis hoher Intensität kommen. Dies bereitet auch uns sehr große Sorgen.“

Die finanziellen Belastungen: Sie zum jetzigen Zeitpunkt konkret und abschließend zu beziffern, fällt den Vereinen teilweise noch schwer. PST-Geschäftsführerin Schilz taxiert sie im fünfstelligen Euro-Bereich. Ähnlich die Lage beim SFG Bernkastel-Kues. „Durch das Wegbrechen unserer vielen Kursangebote und den Rückgang der Mitgliederzahlen fehlen uns die hierdurch generierten Erträge, die sich im hohen fünfstelligen Bereich bewegen“, teilt der Vorsitzende Wagner mit.

Von „immensen finanziellen Belastungen“ spricht Tarforst-Chef Gorges: „Alleine der erste Lockdown zwischen März und Ende Mai hat uns einen Umsatzverlust in einem mittleren fünfstelligen Bereich gebracht. In erster Linie ist dies auf die Schließung des Sportzentrums zurückzuführen. Aktuell befinden wir uns erst am Anfang der neuen Wintersaison. Nicht auszudenken, was wäre, wenn auch diese Wintersaison ein frühes Ende nehmen würde.“

Beim TuS Daun sind die Einbußen nach den Worten von Vereinschef Wieber erst nach der Pandemie genau festzustellen. Doch sie sind da: weil Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Gewinne aus der Bewirtung und der Kirmes fehlen. Weil es gleichzeitig vertraglich festgelegte Trainergehälter gibt. Und weil manche Sponsoren aufgrund ihrer coronabedingt schwierigeren wirtschaftlichen Lage ihre Unterstützung für den Verein beziehungsweise für die Fördervereine des TuS 05 Daun gegebenenfalls neu bewerten müssen. Grundsätzlich können die meisten Vereine aber darauf zählen, dass ihre Sponsoren an Bord bleiben.

Einen interessanten Punkt spricht Elgass an. Aus seiner Sicht müssten gegebenenfalls auch die Mitgliedsbeiträge neu bewertet werden: „Wie hoch sollen sie im neuen Jahr sein? Vielleicht muss man sogar darüber nachdenken, sie zu senken, auch wenn sie anders als Monatsbeiträge in Studios nicht Angebot und Leistung abbilden“, sagt der geschäftsführende Vorsitzende des TV Bitburg.

Auch Kurzarbeit ist ein Thema, zum Beispiel beim SFG Bernkastel-Kues mit seinen acht Vollzeitkräften neben rund 40 Übungsleitern. „Daneben hat uns auch die nicht im Finanzplan berücksichtigte Umsetzung der Hygienekonzepte finanziell nicht unerheblich belastet“, berichtet Wagner.

Helfen die von der Politik aufgelegten Hilfsprogramme? Manche Vereine haben (noch) nichts beantragt. Ein Grund: Finanzhilfen beispielsweise über das Landesprogramm erhalten nur Vereine, die entweder nicht mehr liquide waren oder vor der Insolvenz stehen. Anders ausgedrückt: Wer in der Vergangenheit gut gewirtschaftet hat, ist nicht anspruchsberechtigt.

Harald Emmrich vom TuS Mosella Schweich kommt zum Schluss: „Die Verteilung der Gelder war in meinen Augen alles andere als fair. Man hätte sich ganz einfach nach den Mitgliederzahlen orientieren sollen, damit jedem Verein ein fairer Anteil zugestanden hätte.“

Anders sind derweil die Bedingungen bei der aktuellen „Novemberhilfe“ des Bundes gelagert – hier sehen manche Vereine die Chance, berücksichtigt zu werden.

Der TuS Daun hat nach eigenen Angaben dank einer finanziellen Unterstützung durch den Landkreis Vulkaneifel in Höhe von 1500 Euro einen Teil der Mindereinnahmen abfangen können.

Bleibt die Frage, wie erfolgversprechend die Programme sind. Darauf verweist Schalm von der TG Konz: „Insgesamt muss der Aufwand für die Antragstellung im vernünftigen Verhältnis stehen zu den zu erwartenden Fördermitteln. Das ist auf Anhieb nicht zu erkennen.“

Beim PSV Wengerohr verweist man zudem darauf, dass sich Einbußen durch Corona erst zeitverzögert einstellen dürften. Geschäftsführerin Pütz: „Die Hilfsprogramme gelten im Moment für die jetzige Zeit der Pandemiekrise. Unsere Prognose für den PSV wird so sein, dass uns bedingt durch den Mitgliederrückgang sowie fehlende sonstige Einnahmen durch Rehasport, Kurse und Veranstaltungen wichtige Einnahmen in 2021 und eventuell auch in 2022 fehlen.“

Wie geht`s im neuen Jahr weiter? Es ist eine Frage, die einem Blick in die Glaskugel gleicht. Niemand geht davon aus, dass von jetzt auf gleich die Rückkehr zur früheren Normalität möglich sein wird, auch wenn große Hoffnungen in den Impfstoff gesetzt werden.

Was macht Mut? Laut Dauns Vereinsvorsitzendem Wieber „der Zusammenhalt, der Einsatz, das Nichtverzagen und die Perspektive, dass es irgendwann in 2021 weitergeht und dann alle hoffentlich wieder dabei sein werden.“

Auch beim TuS Saarburg wird Teamgeist als großes Faustpfand eingestuft. Der Vorsitzende Hausen: „Ganz viel Mut macht die tolle Zusammenarbeit der Funktionäre, die Treue der Mitglieder, die sehr gute Zusammenarbeit mit der Kommune und dem Kreis und das Wissen, dass man in solch schwierigen Zeiten enger zusammenrückt und die Herausforderungen gemeinsam schafft!“

Aus Sicht von Mosella-Präsident Emmrich öffnet die Krise manchen die Augen: „Viele Mitglieder wissen jetzt, was ein Verein so alles leistet. Denn das merkt man meistens erst, wenn man es ,verloren‘ hat.“