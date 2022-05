Sportorganisation : Sport zwischen Corona, Flut und Krieg

Kirchweiler Der Sportkreis Vulkaneifel kam bisher gut durch die Corona-Zeit, berichtete Michael Bitdinger beim erstmals seit drei Jahren in Präsenz durchgeführten Sportkreistag. Der Vorsitzende sieht trotzdem eine schwierige Zukunft auf den organisierten Sport zukommen.

Die gute Nachricht vorweg: Ganze zwölf Mitglieder verloren die Sportvereine im Vulkaneifelkreis im Jahr 2021, berichtete Michael Bitdinger beim Sportkreistag in Kirchweiler. „Wir stehen gegen den Trend hervorragend da. Das zeichnet unsere Vereine aus, dass sie mehr sind, als nur Dienstleister“, sagte der Sportkreis-Vorsitzende. Der Sportverein im Dorf sei in der Eifel nicht nur der Ort, wo man sich bewege, sondern sei auch gesellschaftlich und sozial wichtig. Weil Übungsstunden erzwungenermaßen während der Corona-Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre ausfielen, hätten die Mitglieder deshalb aber nicht gleich die Kündigung eingereicht. Dass das in Städten und Großvereinen anders ist, berichtete Monika Sauer. 4,5 Prozent weniger Mitglieder beklagte die Präsidentin des Sportbunds Rheinland (SBR) im vergangenen Jahr und bestätigte Bitdingers Beobachtung: „Der meiste Verlust war bei den Großsportvereinen. In den kleinen, dörflichen Vereinen war das nicht so gravierend.“