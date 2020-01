Trier : Wasserspringen: 90 Wettkämpfe an drei Tagen in Trier

Wasserspringen: 90 Wettkämpfe an drei Tagen in Trier

Die Kunst- und Turmspringer ermitteln in Trier ihre Landesmeister. Foto: Friedemann Vetter

Trier Der SSV Trier richtet Landesmeisterschaften im Kunst- und Turmspringen aus.

Der SSV Trier trägt erstmals die rheinland-pfälzischen und hessischen Meisterschaften im Kunst- und Turmspringen im Bad an den Kaiserthermen in Trier aus.

Die Meisterschaften, in denen sich Springer aller Altersklassen messen, finden vom 24. bis 26. Januar unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer statt.

Der Publikumsverkehr im Bad an den Kaiserthermen wird lediglich durch die Sperrung des Sprungbeckens eingeschränkt.

Zuschauer sind zu allen Wettbewerben willkommen. Los geht es am Freitag, 24. Januar, um 15.30 Uhr. Am Samstag, 25. Januar, beginnen die Wettkämpfe um 8.30 Uhr, am Sonntag, 26. Januar, um 9 Uhr.