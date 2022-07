Stadionfest Eintracht Trier : Ein „Sommerkick“ und ein besonderes Bühnen-Solo (mit Video)

Flug- und Gesangseinlage: Während Triers Yannick Debrah im Testspiel gegen US Mondorf abhebt, muss sich Neuzugang Gabriel Weiß während des Stadionfests musikalisch beweisen (Bild unten). Foto: TV/Hans Krämer / Kraemer

Trier Während es für den SVE im letzten Test vor dem Saisonstart gegen US Mondorf phasenweise zäh läuft, macht sich ein Neuzugang der Moselaner später bei einer Vorstellungsrunde locker.

Druck existiert im Fußball – auf dem Platz, aber auch daneben. Beim Interview mit Markus Köbler auf der Bühne beim kleinen Stadionfest von Eintracht Trier im Moselstadion forderte SVE-Kapitän Simon Maurer Neuzugang Gabriel Weiß nonchalant auf, sein noch ausstehendes, obligatorisches Liedchen zur Begrüßung zu präsentieren. Nicht in der Kabine, nicht bei einem Mannschaftsabend. Sondern hier und jetzt – vor Publikum, vor den Eintracht-Fans.

Gabriels Gesangseinlage war an diesem Nachmittag der auffälligste Moment – wenn er künftig so spielt wie er singt, sollte der Klassenerhalt für die Eintracht in der Fußball-Regionalliga Südwest drin sein …