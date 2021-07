Rettungsschwimmen : Eifelerinnen haben keine Angst vorm Meer

Stadtkyll/Ostende Rettungsschwimmerinnen von der Oberen Kyll feiern gelungenes Comeback bei Wettbewerb in Belgien.

Lange haben die Rettungssportlerinnen aus Stadtkyll auf diesen Moment warten müssen: Nach einer rund anderthalbjährigen, coronabedingten Wettkampfpause stand für die Schwimmerinnen mit der Teilnahme an der Flanders International Lifesaving Competition Open Water (kurz: Filcow) im belgischen Ostende endlich wieder eine Wettkampfteilnahme auf dem Programm. Während es für das Nachwuchsteam darum ging, erste Wettkampferfahrung im Meer zu sammeln, lag der Fokus für die 16-jährige Magdalena Benzmüller, welche bereits zum dritten Mal an diesem Wettkampf teilnahm, darauf, möglichst gute Platzierungen zu erreichen, um sich für die Juniorennationalmannschaft zu empfehlen. Aufgrund ihrer guten Ergebnisse in der Nordsee und dem starken Auftritt beim Qualifikationswettkampf in Halle an der Saale gelang ihr dies auch: Benzmüller wird sowohl in den Pool- als auch den Ocean Wettbewerben starten. Die Europameisterschaft findet vom 12. bis 18. September in Castellon in Spanien statt.