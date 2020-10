Fußball-Oberliga : Starke Abwehr-Kräfte: Eintracht Trier empfängt die TuS Koblenz

Trier Der SVE profitiert derzeit von guten Defensivleistungen. Diese sind längst nicht nur der individuellen Qualität der Verteidigung geschuldet. Am heutigen Samstag (14 Uhr, Moselstadion) soll auch im Prestigeduell mit der TuS Koblenz hinten der Laden dicht bleiben.

Zum anderen beherzigt die gesamte Mannschaft aktuell die sogenannte „Arbeit gegen den Ball“. „Als Team agieren wir noch besser als in der Vorsaison – sowohl nach vorne als auch nach hinten. Wir wissen, dass am Ende auch das Torverhältnis entscheidend sein kann. Wir haben verinnerlicht, dass sich kein Spieler in keiner Situation auf dem Platz alleine fühlen darf. Jeder muss sich immer der Unterstützung von mindestens einem Mitspieler gewiss sein “, sagt Heinz.

Trainer Josef Cinar registriert Lerneffekte in der Mannschaft: „Wir haben in puncto Reife eine Entwicklung genommen. Wir behaupten uns in den Zweikämpfen besser als vor ein, zwei Jahren. Wir haben uns Prinzipien erarbeitet, wie wir uns beim Ballbesitz des Gegners verhalten wollen. Inzwischen erkennen die Spieler die Situationen immer besser. Und: Schon der Angreifer in unserem System löst das Pressing aus.“