Welch ein Ritt Vom anderen Ende der Welt zum Trierer Silvesterlauf

Schweich/Paraparaumu · In den Jugendklassen starten am 31. Dezember erstmals drei Jungs aus Neuseeland. Was sie aus mehr als 18.000 Kilometern Entfernung an die Mosel treibt.

21.12.2023 , 12:07 Uhr

Weite Anreise: Joseph, Matiu und William Konder (von links) aus Neuseeland starten erstmals beim Trierer Silvesterlauf. Foto: TV/Mirko Blahak

Ein Tag ohne Bewegung wäre für den achtjährigen William, den zehnjährigen Joseph und den zwölfjährigen Matiu ein verlorener Tag. Das wird beim Besuch des Trios deutlich, als selbst während des Gesprächs an Bändern befestigte Bälle mit dabei sein müssen. Die drei Jungs treiben fast täglich Sport. Rugby, Basketball, Leichtathletik, Squash, Cricket – die Bandbreite ist groß.