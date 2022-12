Darts : Stefan Nilles zur WM: „Vor allem die Atmosphäre ist einmalig“

Stefan Nilles aus Bruch (Kreis Bernkastel-Wittlich) will im neuen Jahr wieder angreifen. Foto: privat/Thomas LEUFGEN

Trier/Bruch Der 42-Jährige hatte als einer der besten Darts-Spieler aus der Region Trier die theoretische Chance, sich für die WM zu qualifizieren. Warum das am Ende nicht funktionierte und wie er auf die anstehende WM blickt.

Von Alexander Krist

Bei der Darts-Weltmeisterschaft 2023 der ,Professional Darts Corporation‘ (PDC) kämpfen 96 Spieler aus aller Welt um ein Siegerpreisgeld in Höhe von einer halben Million Pfund. Insgesamt geht es um ein Preisgeld von 2,5 Millionen Pfund.

Einer der 96 Teilnehmerplätze wurde unter 24 deutschen Spielern in der Super League Darts ausgespielt. Daran teilgenommen hat auch Stefan Nilles aus Bruch (Kreis Bernkastel-Wittlich). Am Ende hat es zwar nicht gereicht, um sich für die Weltmeisterschaft im ,Ally Pally‘ zu qualifizieren, dennoch war es für Nilles eine besondere Erfahrung, an dem Turnier teilzunehmen. „Leider war in der Vorbereitung aufgrund meiner Hochzeit, dem anschließenden Urlaub und einer Corona-Infektion nicht ganz so viel möglich, wie es nötig gewesen wäre, um bei dem Event eine entscheidende Rolle zu spielen. Zudem hatte ich eine sehr starke Gruppe bei der Auslosung erwischt“, verrät der 42-jährige.

Nächstes Jahr will Nilles dann erneut angreifen und wieder einige Turniere spielen, um sich erneut für die Super League zu qualifizieren. Zwar gibt es zwei regionale Sponsoren, die ihm den Rücken freihalten, dennoch ist über ein Jahr gesehen eine höhere vierstellige Euro-Summe notwendig, um Flüge, Unterkünfte und Startgelder zu finanzieren. Hinzu kommt ein normaler Vollzeitjob, der natürlich vorgehe.

Die Faszination am Darts sieht Nilles, der auch leidenschaftlicher Fan des 1. FC Kaiserslautern ist, vor allem in der Schnelllebigkeit des Spiels. „Im Bruchteil einer Sekunde kann ein Dartspiel trotz einer komfortablen Führung noch komplett kippen. Das unterscheidet Darts von vielen anderen Sportarten“, sagt Nilles.

Ein ganz besonderer Moment, an den er sich gerne erinnert, war sein erster und bislang einziger Neun-Darter in einem Café in Wittlich – das höchste der Gefühle in der Sportart Darts.

Neben dem Preisgeld hätte ein Auftritt im ,Ally Pally‘ vor allem den großen Reiz, einmal vor einer Kulisse mit bis zu 3000 Zuschauern spielen zu dürfen. „Es gibt nichts Vergleichbares als die Darts-Weltmeisterschaft in London. Vor allem die Atmosphäre ist einmalig“, sagt Nilles.

Für Deutschland gehen bei der WM drei Spieler an den Start: Martin Schindler, Gabriel Clemens und Florian Hempel. Auf die Chancen der deutschen Starter angesprochen, antwortet Nilles: „Wenn ich mir die Auslosung ansehe, dann hat Florian Hempel vermutlich die besten Chancen und auch am wenigsten zu verlieren. Auf Gabriel Clemens wartet mit Beau Greaves bereits im ersten Match eine sehr unangenehme Aufgabe, sofern sie ihr Match gewinnt. Danach würde mit James Wade ebenfalls ein sehr harter Gegner warten. Und auch der formstarke Martin Schindler wird im Falle eines Siegs mit Michael Smith auf einen der Top-Favoriten treffen.“

An einen Überraschungs-Weltmeister glaubt der Super League-Teilnehmer nicht. Vor allem die formstarken Michael van Gerwen und Michael Smith sieht Nilles als Topfavoriten auf den Titel. Aber auch Gerwyn Price und Peter Wright dürfen auf der Liste der möglichen neuen Weltmeister nicht fehlen.