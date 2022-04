Wettbewerb „Sterne des Sports“ : Sportvereine können sich bis 30. Juni bewerben

Trier/Bitburg/Daun/Wittlich Engagierte Clubs können mit ihren Initiativen für den „Oscar des Breitensports“ ins Rennen gehen.

Der Wettbewerb umfasst drei Ebenen: Auf der lokalen Ebene wartet auf die Sieger neben Preisgeldern in Höhe von insgesamt 3000 Euro der „Große Stern des Sports“ in Bronze. Die regionalen Gewinner qualifizieren sich für das Finale auf Landesebene. Bei der Preisverleihung um den „Großen Stern“ in Silber in Mainz gehen die besten rheinland-pfälzischen Sportvereine in das Rennen um das Ticket zum Bundesfinale in Berlin, wo im jährlichen Wechsel der Bundeskanzler und der Bundespräsident die Ehrung vornehmen. Der Bundessieger erhält den „Großen Stern des Sports“ in Gold sowie ein Preisgeld von 10.000 Euro.