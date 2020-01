Fußball-Oberliga : Stürmer Abdullei: „Würde sehr gerne für Trier spielen“

Amodou Abdullei bekundet sein Interesse an einem Engagement bei Fußball-Oberligist Eintracht Trier. Foto: Andreas Arens. Foto: Andreas Arens

Koblenz/Trier Geht’s für den wuchtigen Angreifer von der TuS Koblenz zur Eintracht?

Diese Meldung ließ am Freitag aufhorchen: Stürmer Amodou Abdullei (Foto: TV-Archiv) hat mit sofortiger Wirkung seinen Vertrag beim Fußball-Oberligisten TuS Koblenz aufgelöst. Via TuS-Homepage äußerte der 32-Jährige den Wunsch, dass er „in einem Verein in seiner Nähe“ weiterspielen möchte. Abdullei wohnt in Newel unweit von Trier.

Wäre also der Koblenzer Liga-Konkurrent Eintracht Trier eine Adresse für den wuchtigen Angreifer? Der TV erreichte Abdullei am Sonntag telefonisch. „Ich würde sehr gerne nochmal für die Eintracht spielen. Trier war damals meine erste Station in Deutschland. Sollte die Eintracht interessiert sein, wäre sie sicher meine erste Option“, hinterlegte Abdullei eine Bewerbung. Der Nigerianer mit deutschem Pass hatte in der Saison 2005/06 für den SVE in der A-Jugend-Bundesliga gespielt.