Rudern : Sturm macht Ruderern zu schaffen

Trier Der Mainzer Ruderverein dominiert die Südwestdeutschen Meisterschaften in Trier. Katharina Bauer und Annika Elsen gewinnen zwei Titel für den ausrichtenden RV Treviris Trier.

(teu) Stürmischer Wind aus West und weiße Schaumkronen auf dem sonst so beschaulichen Oberstau der Mosel vor dem Schloss Monaise hätten am Tag der Deutschen Einheit fast zu einem Abbruch der Südwestdeutschen Ruder-Meisterschaften geführt. Kurz vor Ende der Veranstaltung gab es am vergangenen Sonntag eine 20-minütige Unterbrechung. Die Böen, die Tief Benni über die Mosel peitschte, wühlten das Wasser zu sehr auf. Hätte sich der Wind nicht wieder etwas gelegt, hätte es in diesem Jahr keinen Südwestdeutschen (SWD) Meister im Achter gegeben. Den Titel im letzten Rennen der Zwei-Tages-Regatta sicherten sich knapp mit weniger als einer Sekunde Vorsprung die Sportler des Mainzer Rudervereins vor einer Renngemeinschaft von fünf anderen Rudervereinen vom Rhein. Die Ruderer aus der Landeshauptstadt waren als Gewinner der SWD-Pokalwertung (mit 159 Punkten vor Speyer (77,5), Saarbrücken (64) und RV Treviris Trier (59,25)) der dominierende Verein.