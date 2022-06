Fußball : Eine „Koryphäe“ feiert Abschied

In den vergangenen drei Jahren ansonsten meist im Angriff, absolvierte Robin Strellen sein Abschiedsspiel imTor – und feierte mit der SG Dist einen 3:1-Erfolg über die SG Pronsfeld. Foto: HANS-KRAEMER

Sülm Der Abschied eines Akteurs stand im Mittelpunkt des Saisonabschlusses des B-II-Kreisligisten SG Dist/Röhl gegen die SG Pronsfeld: Warum Robin Strellen bereits mit 28 Jahren bei den Südeifelern aufhört, und was sich personell sonst noch bei den beiden Mannschaften tut.

Zum Abschluss wollte er noch mal auf der Position spielen, wo er die meiste Zeit seiner Laufbahn verbracht hat: Fürs letzte Saisonspiel am Samstagabend im Rahmen des Sportfestes in Sülm stand Robin Strellen gegen die SG Pronsfeld/Lünebach/Watzerath zwischen den Pfosten und hatte seinen Anteil am 3:1-Erfolg. Nach namhaften Stationen (Eintracht Trier, FSV Salmrohr, Avenir Beggen in Luxemburg und FC Bitburg) war er 2019 zurück zu seinen sportlichen Wurzeln gekehrt und spielte bei der SG Dist/Röhl fortan vor allem im Angriff. Dass der gelernte Torwart jede Menge Offensivgeist besitzt, beweisen die 41 Treffer, welche Strellen trotz zwei coronabedingten Saisonabbrüchen in den vergangenen knapp drei Jahren erzielt hat.

Jetzt will sich der 1,94-Meter-Hüne aber neuen Aufgaben widmen. Neben dem Konzept der solidarischen Landwirtschaft, das er in Idenheim derzeit mit Erfolg umsetzt, will er weitere berufliche Herausforderungen angehen. Für den Fußball bleibe da kaum noch Zeit. Deshalb macht Strellen lieber einen klaren Schnitt und hört komplett auf. „Es waren trotz der Corona-Pausen drei wunderschöne Jahre hier. Trotz vieler personeller Engpässe hat es riesig Spaß gemacht. Der Sieg über Pronsfeld war ein toller Abschluss“, bilanzierte Strellen.

Die Gastgeber schienen alles dransetzen zu wollen, dem scheidenden Teamkollegen einen erfolgreichen Abschluss gegen die bis vergangene Woche um den Aufstieg kämpfenden Pronsfelder bescheren zu wollen. Die Vereinigten aus Dahlem, Idenheim, Sülm und Trimport legten denn auch los wie die Feuerwehr und gingen bereits nach 97 Sekunden in Führung. Ein lang nach vorne geschlagener Ball – auf dem holprigen Platz das beste Mittel, konstruktiv nach vorne zu kommen – von Dennis Scholer erreichte Spielertrainer Jochen Schilz, der an Strellens Gegenüber Oliver Kockelmann vorbei überlegt zum 1:0 abschloss. In der Folge wurde die fußballerische Überlegenheit der Prümtaler deutlich. Spieler-Co-Trainer Mike Schwandt und Michael Kreutz hatten aber mehrfach Pech im Abschluss oder agierten zu unentschlossen. Geradliniger waren die Hausherren. Als sich der sonst so ballsichere Schwandt einen Fauxpas im Mittelfeld geleistet hatte, schaltete die Dist blitzschnell um, und nach Vorlage von Tobias Maier sowie Sascha Schrodt bewies Jens Ernzerhof ungeahnte Torjägerqualitäten, indem er mit seinem ersten Saisontreffer das 2:0 markierte (42.).

Mit mehr Vehemenz kam das Team von Trainer Thomas Schon aus der Kabine und markierte zwei Minuten nach dem Seitenwechsel durch Michael Kreutz den Anschlusstreffer. Zuvor hatte Thomas Simon einen weiten Einwurf von Jan Kockelmann geschickt per Kopf verlängert, sodass Kreutz nur noch aus kurzer Distanz den Fuß hinzuhalten brauchte. Bei Kontern verpasste gerade der zur neuen Saison in die Trier-Saarburger A-Klasse zur SG Kordel/Welschbillig wechselnde Sascha Schrodt die Vorentscheidung. Acht Minuten vor dem Ende scheiterte Benedikt Sepp an der Unterkante der Latte. Umstritten das Tor zum 3:1 in der Nachspielzeit: Pronsfelds Keeper Kockelmann wurde massiv von Schrodt angerempelt, ehe dieser den Ball über die Torlinie drückte. Es war die zweite Aktion, mit welcher der ansonsten sichere Schiedsrichter Günther Telkes für Aufsehen sorgte: Eine Minute zu früh bat er die Mannschaften zur Halbzeitpause. Als er seinen Irrtum bemerkt hatte, pfiff er die Spieler aber noch mal zurück.

Der Dreier zum Abschluss bedeutete „uns wirklich viel. Es war eine schwierige Rückrunde, und wir haben wirklich alles rausgeholt“, strahlte Strellen. Mit Kampfgeist und Einsatz habe man den Personalproblemen getrotzt und noch viele Punkte geholt, so Spielertrainer Schilz. Der Abgang von Strellen schmerze aber: „Robin ist eine Koryphäe, immer gut gelaunt, und er hat viele wichtige Tore für uns gemacht.“ In der neuen Saison – Markus Nikolay kommt vereinbarungsgemäß nach einem halben Jahr bei Bezirksligist SV Speicher zurück – plane er in jedem Fall ohne ihn. „Aber Robin ist noch jung. Vielleicht kriegt er später ja noch mal Lust“, hat Schilz die Hoffnung auf ein Comeback nicht aufgegeben.

Sein Gegenüber Schon hätte gerne auch das letzte Saisonspiel gewonnen: „Von den Anteilen waren wir klar überlegen und haben zumindest versucht, Fußball zu spielen. Die Platzbedingungen waren aber schwierig. Am Ende verpassen wir knapp das 2:2, und auf der Gegenseite wird das Foul an unserem Torwart nicht geahndet. Schade.“ Allzu gerne wären sie am Ende ganz oben gestanden in der B-II-Liga. Doch Echtersbach habe „gefühlt fast immer mit der gleichen Mannschaft durchgespielt, während wir immer wieder zu Veränderungen gezwungen waren“, so Schons Assistent Schwandt. Am „verdienten Aufstieg der SG Echtersbach“ lässt Schwandt keinen Zweifel aufkommen. Klar ist in Pronsfeld, dass die A-Junioren Micha Proll, Jonas Ludwig sowie Simon Holper aufrücken. Patrick Heinen schließt sich der SG Mehlental/Bleialf an.

SG Dist/Röhl – SG Pronsfeld/Watzerath/Lünebach 3:1 (2:0)

Dist: Robin Strellen – Jannis Schöben, Rainer Schilz, Tobias Maier, Jochen Schilz, Dennis Scholer, Felix Ernzerhof (46. Philipp Metzdorf), Jonathan Ernzerhof, Uwe Maas, Sascha Schrodt, Maximilian Duny

Pronsfeld: Oliver Kockelmann – Patrick Heinen, Marvin Funk, Christoph Sepp, Manuel Morsch (70. Benedikt Sepp), Jonas Ludwig (64. Thomas Frank), Tobias Nesges, Jan Kockelmann (74. Micha Proll), Mike Schwandt, Thomas Simon (79. Johannes Aydin), Michael Kreutz

Schiedsrichter: Günther Telkes (Bitburg) - Zuschauer: 130