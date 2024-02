NFL-Finale in der Nacht von Sonntag auf Montag Wie die Trier Stampers dem Super Bowl entgegenfiebern

In der neuen Saison gehen die Trierer mit zwei Jugend-, einem Frauen- und einem Herrenteam an den Start. Loth ist erleichtert, dass man langsam aber sicher aus dem coronabedingten Tief wieder heraus kommt: Die Nachwuchsförderung trage immer mehr Früchte. Während die Spielerinnen mit Golden Eagles aus Mainz eine Kooperation bilden und weiter in der 2. Bundesliga um Punkte kämpfen, spielen die Herren nach dem Neustart in der vergangenen Saison auch in der Anfang Mai beginnenden Saison in der fünftklassigen Landesliga. Gegner in der Gruppe West sind Teams aus St. Wendel, Bad Kreuznach und dem luxemburgischen Düdelingen.