Darts-Premiere in der Eifel Der Weg ins berühmte ,Ally Pally‘ führt über Bitburg

Am Dienstag und Mittwoch treten die 24 Teilnehmer, die zu den besten Darts-Spielern in Deutschland gehören, ab jeweils 12.30 Uhr zunächst in Hin- und Rückspiel in vier Sechsergruppen gegeneinander an, wobei die beiden Gruppenletzten aus dem Wettbewerb ausscheiden. Die verbleibenden 16 Spieler kämpfen anschließend am Donnerstag in einer Abendsession ab 19 Uhr um den Einzug in die Viertelfinals. Die Viertel- und Halbfinals sowie das Endspiel finden am Freitag, ebenfalls abends ab 19 Uhr, statt.