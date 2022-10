Fußball-Bezirksliga : SV Hetzerath - SG Daleiden: Acht Tore – und für jeden einen Punkt

Der SV Hetzerath und die SG Daleiden/Arzfeld/Dasburg-Dahnen lieferten sich in der Fußball-Bezirksliga ein torreiches Kopf-an-Kopf-Rennen. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Hetzerath Beide Teams trennen sich in einer abwechslungsreichen Partie mit einem 4:4-Unentschieden.

Mit zwei Toren geführt, dann mit einem Treffer zurückgelegen – und am Ende mit dem einen Punkt doch irgendwo im Niemandsland des eigenen Anspruchs: Mit einem 4:4 (2:3) in einem anfangs vogelwilden und auch später immer sehr temperamentvollen Spiel hat die SG Daleiden vom heimstarken Moselaufsteiger SV Hetzerath einen Punkt mit nach Hause gebracht. Ein Ergebnis, mit dem sich eigentlich keiner der beiden Trainer, weder SVH-Coach Michael Urbild noch Gästetrainer Andreas Theis, so recht anfreunden konnte. „Da müssen wir halt damit leben“, hieß es letztendlich hüben wie drüben.