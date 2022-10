Fußball-Bezirksliga : Luca Eichners Stärken: Die linke ,Klebe‘ und kein Alkohol

Luca Eichner (vorne im schwarzen Trikot, hier im Spiel gegen den TuS Schillingen) zieht beim SV Schleid im Mittelfeld die Fäden. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Schleid Den Weggang von seiner Heimat-SG Baustert/Bettingen/Oberweis zum SV Schleid bereut der Mittelfeldspieler nicht, auch wenn er nach eigenem Bekunden schwergefallen ist. Was der 22-Jährige in seinem neuen Team gut findet – und für welche Clubs er gerne mal spielen würde.

Von Lutz Schinköth

Seinen bislang größten Erfolg hat der 22-jährige Mittelfeldspieler Luca Eichner im Jahr 2019 gefeiert, als es mit der SG Baustert/Bettingen/Oberweis zurück in die Bezirksliga ging. Nach vier Jahren nun im Sommer zum SV Schleid zu wechseln, war für Eichner deshalb nicht so selbstverständlich. „Der Wechsel fiel mir nicht leicht, weil Oberweis meine Heimat-Spielgemeinschaft ist. Ich hatte einige gute Angebote abgelehnt, nachdem das Team infolge des Abstiegs aus der Bezirksliga auseinander gebrochen war. Ich war an einem Punkt angekommen, mal was Neues zu machen und den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen“, erläutert der Fußballer.

Neun Tore und sieben Vorlagen für die SG Baustert haben den ehemaligen Jugendspieler von Eintracht Trier (D- bis A-Jugend-Regionalliga) in der abgelaufenen Saison für den SV Schleid interessant gemacht. „Den Schritt, nach Schleid zu gehen, war richtig. Ich stehe in einem Team, in dem jeder für den anderen ackert und durchs Feuer geht und wo es momentan unheimlich viel Spaß macht. Viele Spieler haben bereits höherklassig gespielt. Ihre Erfahrung ist unglaublich groß und auch für mich von enormer Wichtigkeit. Das Team hat schon richtig gut zusammengefunden“, erklärt der in Bitburg geborene und auch dort lebende Mittelfeld-Akteur.

Bereits mit drei Jahren hatte der Linksfuß bei der DJK Utscheid mit dem Fußballspielen begonnen, obwohl er ein Bausterter Junge ist. Sein Vater Raimund Eichner begleitete ihn damals als Trainer bis zur D-Jugend, ehe es zum SVE ging. Im letzten A-Jugendjahr verletzte sich Luca Eichner, es ging nach Baustert zurück.

Obwohl es für den heute 22-Jährigen, dessen Stärken die linke ,Klebe‘ und das präzise Passspiel sind, mit seinem neuen Club sehr gut angelaufen ist, bleibt er auf dem Boden. „Platz sieben derzeit ist gut. Wir haben auch ein Ausrufezeichen in Sachen Spielkultur und Offensivqualität gesetzt, doch an erster Stelle steht der Klassenerhalt für uns. Den möchten wir möglichst schnell erreichen und streben rasch 40 Punkte an.“

Eichner, der im Beruf als Fliesenleger arbeitet, möchte mit seiner Übersicht und den läuferischen Qualitäten auf der ,Sechser’- oder ,Achter’-Position dem Team zu Stabilität verhelfen. „Vor dem Tor muss ich aber noch abgezockter sein. Ich denke manchmal noch zu viel nach. Auch an meinem rechten Fuß muss ich noch arbeiten“, sieht Eichner noch persönlichen Verbesserungsbedarf.

Die Mannschaft sei intakt und gefestigt, sagt Eichner, doch dem Team falle es vornehmlich „gegen tief stehende und kampfstarke Mannschaften schwer, spielerische Lösungen zu finden und ihr ureigenes Passspiel aufzuziehen“.

Besondere Freude empfindet der sportbegeisterte Fußballer, der mit seinen Freunden gerne an der Spielekonsole zockt, wenn er mit Tim Hartmann und Sebastian Ting gemeinsam im Mittelfeld die Fäden zieht: „Sie sind sehr wichtig für das Team und unglaublich ideenreich. Mit ihrer Technik, aber auch der körperlichen Komponente, sind wir enorm gefährlich.“

Eichner trinkt keinen Alkohol – für ihn ein Grund, warum er eine ,Pferdelunge‘ hat. „Wenn ich verletzungsfrei und gesund bleibe und weiter hart an mir arbeite, will ich irgendwann auch noch mal höherklassig spielen“, sagt der 22-Jährige: „Im Moment bin ich in Schleid zufrieden, doch ich würde mich einem Engagement bei Eintracht Trier oder dem FC Bitburg nicht verschließen.“